Il robot aspirapolvere si fa in due con l'aspirapolvere wireless

Questa configurazione "combo" lo rende un prodotto unico nel suo genere, ideale per chi vuole un dispositivo versatile che copra tutte le esigenze di pulizia, senza dover acquistare prodotti separati. Con un prezzo di listino di 1.199 euro, il Deebot T30s Combo si colloca nella fascia alta del mercato, rivolgendosi a un pubblico attento alla qualità e alla praticità, ma grazie alle ultime promozioni si è arrivati ad un prezzo di 899 euro , che è di sicuro competitivo per ciò che il prodotto offre.

Il Deebot T30s Combo è pensato per chi cerca una soluzione completa per la pulizia della casa. Da un lato, offre un robot aspirapolvere capace di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti ; dall’altro, include un aspirapolvere wireless ciclonico progettato per le pulizie manuali più mirate. Entrambi i dispositivi condividono una stazione base avanzata che si occupa di svuotare automaticamente i serbatoi della polvere, semplificando la manutenzione e riducendo al minimo le operazioni manuali.

Non possiamo però ignorare la dimensione del T30s Combo, che è davvero gigantesco e non è facile da collocare, per il suo ingombro generoso: questo dettaglio abbassa la valutazione complessiva sul design.

Dal punto di vista estetico, il Deebot T30s Combo si distingue per un design sobrio e funzionale. Il robot aspirapolvere presenta una struttura circolare, con una torretta centrale che ospita il sistema di navigazione LiDAR. I materiali sono di alta qualità, pensati per resistere a un uso quotidiano.

Un aspetto chiave è la gestione automatica dei serbatoi della polvere . Entrambi i dispositivi utilizzano la stazione base per svuotare il contenuto raccolto, riducendo al minimo l’intervento manuale e mantenendo una pulizia ottimale del sistema. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi ha poco tempo da dedicare alla manutenzione.

Il robot aspirapolvere del T30s Combo offre una potenza di aspirazione elevata , adatta a rimuovere polvere, detriti e peli di animali da diverse superfici . La funzione lavapavimenti, integrata con un sistema di asciugatura automatica, garantisce una pulizia completa in una sola passata. Il robot è inoltre in grado di rilevare automaticamente il tipo di superficie e adattare di conseguenza la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua.

Stazione base, il cuore VOTO: 9

La stazione base del Deebot T30s Combo è uno degli elementi distintivi del prodotto. Non solo ricarica entrambi i dispositivi, ma si occupa anche dello svuotamento automatico dei serbatoi della polvere. Questa funzione è particolarmente utile per il robot aspirapolvere, che può così operare in modo completamente autonomo per settimane.

Anche l’aspirapolvere wireless beneficia di questa funzione, eliminando la necessità di svuotare manualmente il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo. Questo sistema condiviso rappresenta un valore aggiunto significativo, soprattutto per chi cerca una soluzione pratica e automatizzata.