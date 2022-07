Electrolux ChillFlex Pro, condizionatore portatile a prezzo incredibile: offerta top

Sono, con tutta probabilità, l’elettrodomestico più cercato e desiderato di questa caldissima estate 2022. I condizionatori portatili consentono infatti di raffrescare gli ambienti di casa (o l’ufficio) senza che sia necessario effettuare lavori di installazione.

Questo, ovviamente, non è l’unico vantaggio che i climatizzatori portatili senza tubo garantiscono rispetto ai condizionatori "tradizionali". Dispositivi come l’Electrolux ChillFlex Pro, ad esempio, garantiscono prestazioni equiparabili – se non addirittura migliori – di quelle dei condizionatori a muro a un prezzo solitamente inferiore. Inoltre, con un solo dispositivo sarà possibile raffrescare più ambienti spostando facilmente il condizionatore tra le stanze di casa grazie alle ruote.

Se vuoi restare aggiornato sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti ai due canali offerte che abbiamo aperto su Telegram: "Canale offerte tecnologia" e "OfferteDcasa"

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Electrolux ChillFlex Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il ChillFlex Pro di Exlectrolux è tra i climatizzatori portatili più versatili ed efficienti oggi in commercio. L’elettrodomestico svedese è infatti caratterizzato da un’elevata potenza di raffrescamento (9.000 BTU) che permette di abbassare velocemente la temperatura anche all’interno degli ambienti più ampi. In qualche decina di minuti, il condizionatore d’aria sarà infatti in grado di raffrescare stanze con una superficie di oltre 30 metri quadrati.

Grazie al telecomando a raggi infrarossi e al display LCD, controllare le funzionalità del condizionatore portatile Electrolux sarà più semplice che mai. Nel caso si sia in piedi nelle vicinanze del dispositivo, sarà sufficiente interagire con l’intuitiva pulsantiera per avviarlo o programmarlo. Se, invece, non si ha voglia di alzarsi dal divano (o magari dal letto) sarà possibile accenderlo e spegnerlo o cambiare la temperatura grazie al telecomando.

Il Self Evaporative System, poi, garantisce una migliore efficienza energetica grazie al riutilizzo dell’acqua di condensa. Il climatizzatore portatile ChillFlex Pro, infatti, utilizza l’acqua di condensa che si forma per raffreddare l’evaporatore ed evitare così inutili sprechi di elettricità. Ad abbattere ulteriormente "l’impronta ecologica" dell’elettrodomestico del produttore svedese troviamo l’utilizzo del gas R290, più ecosostenibile rispetto gas tradizionale R410a.

I filtri antibattorico e antipolvere, infine, purificano l’aria emessa dalla bocchetta superiore, così da eliminare agenti patogeni e impurità varie e garantire sempre una qualità dell’aria ottimale. Il sistema di controllo Filter Check si occupa infatti di controllare che i filtri siano sempre correttamente puliti, così da avvisare l’utente in caso di anomalie.

Condizionatore portatile Electrolux a rate interessi zero su Amazon: sconto e offerta

Lo sconto del 21% sul listino fa scendere il prezzo dell’Electrolux ChillFlex Pro al minimo storico da diversi mesi a questa parte. Il dispositivo costa così 329,00 euro rispetto ai 419 euro del prezzo consigliato. Un risparmio che sfiora i 100 euro per uno dei migliori climatizzatori portatili oggi disponibili sul mercato.

Il condizionatore portatile del produttore scandinavo può anche essere acquistato a rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria. Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono infatti usufruire del pagamento a rate di Amazon. In questo caso, l’Electrolux ChillFlex Pro costa 65,80 euro al mese per cinque mesi.

Electrolux ChillFlex Pro, condizionatore portatile 9.000 BTU, con filtro antibatterico e antipolvere