Electronic Arts down, non funziona Fifa 20 e Apex Legends oggi

1 Marzo 2020 - Ancora problemi per i server di Electronic Arts: Fifa 20, Apex Legends e altri videogame del publisher statunitense non sono raggiungibili online. Non è un problema delle vostre console o dei vostri account online, ma sono i server di Electronic Arts che sono down. Da oramai un paio di giorni la software house statunitense è afflitta da diversi disservizi che stanno causando più di un problema ai giocatori.

Il weekend è il periodo preferito dagli appassionati per divertirsi con i loro giochi, ma da questa mattina alle ore 8:00 (1 marzo 2020), i server di Electronic Arts non sono raggiungibili. Chi prova ad accedere a Fifa 20 o ad Apex Legends riceve un messaggio di errore. Un problema soprattutto per gli appassionati di Fifa 20 che durante il fine settimana affrontano la Weekend League per accumulare punti e pacchetti per migliorare la propria squadra di Fifa Ultimate Team. Electronic Arts è già al lavoro per risolvere il problema e nelle prossime ore dovrebbe tornare tutto alla normalità.

Perché non è possibile giocare online a Fifa 20 e Apex Legends

I server di Electronic Arts sono down e nessun gioco o servizio online della software house statunitense è raggiungibile. Si segnalano problemi per Fifa 20, Apex Legends e anche per Origin, la piattaforma online dove poter acquistare i giochi di Electronic Arts. Cosa sta succedendo? Difficile dirlo, non si conoscono le cause che stanno creando forti disservizi agli utenti, ma è certo che i tecnici sono già al lavoro per risolvere i malfunzionamenti.

Su downdetector.it, sito che raccoglie i commenti degli utenti quando un servizio o un’app non funziona, sono centinaia le segnalazioni degli utenti che si lamentano di non poter accedere ai propri giochi preferiti. Una situazione che oramai va avanti da almeno un paio di giorni e che Electronic Arts sta cercando di risolvere una volta per tutte.

Fifa 20, estesa la Weekend League

I videogiocatori di Fifa 20 possono tirare un sospiro di sollievo: la Weekend League di Fifa Ultimate League è stata prolungata almeno fino a lunedì per dare la possibilità a tutti i gamer di completarla. Un segnale che per i risolvere tutti i problemi dei server di Electronic Arts è necessario ancora un po’ di tempo. Vi terremo aggiornati.