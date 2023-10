PSNDown: PlayStation Network non funziona l'11 ottobre 2023

Fonte foto: iStock

Milioni di giocatori infuriati: questa sera, 11 ottobre 2023, i server di Sony PlayStation Network sono andati down a partire dalle 22:00 circa. E il malfunzionamento sembrerebbe globale, di sicuro almeno europeo visto che su X (Twitter) dopo pochi minuti già ci sono diverse segnalazioni da Italia, Francia e Regno Unito.

AGGIORNAMENTO 23:40

Sony ammette il problema: sul sito ufficiale, nella sezione sullo stato della rete, è comparso un messaggio alle 23:31:

Piattaforme interessate: PS4, PS5 Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza.

PSN down: che succede

I “sintomi” del down di PSN sono l’impossibilità di connettersi ai server per giocare online, persino ai giochi già acquistati, e di connettersi anche alle chat dei party degli amici.

Qualunque sia il gioco che si tenta di usare, si riceve sempre lo stesso messaggio:

Non puoi usare questo contenuto. Impossibile connettersi con il server per verificare la tua licenza. Aspetta un po’ e riprova.

Numerose, ma in realtà errate, le segnalazioni di down anche di FIFA, Call of Duty, Rainbow Six e dei tanti giochi Electronic Arts: in realtà, infatti, ad essere caduti sono proprio i server di PSN.

Nessun problema, invece, per i giochi offline già scaricati e ciò dimostra che il problema è solo nei server di Sony, non anche nel software delle PlayStation.

PSN down: Sony ancora non parla

Sony non si è ancora pronunciata sul down del suo servizio di cloud gaming. Sul sito dello stato di servizio di PSN, addirittura, ancora risulta che tutto sia in regola e che non ci sia nessun problema.