Con questo smartphone il nonno è più sicuro (e ha anche WhatsApp)

Uno smartphone diverso dagli altri, con un target di pubblico ben preciso e dichiarato: gli over 65. E’ il nuovo Emporia Smart.5, l’ultimo dei telefoni Emporia Telecom ad arrivare in Italia dopo i modelli già presentati a marzo. Cosa hanno di particolare questi smartphone?

Semplice: sono stati ingegnerizzati, sia lato software che lato hardware, per essere comodi e semplici da usare anche da chi non è più giovanissimo, offrendo allo stesso tempo diverse funzioni che aumentano la sicurezza degli anziani in casa. Alcuni modelli, ad esempio, hanno la tastiera fisica mentre in altri, come l’Emporia Smart.5, la tastiera è touch ma di grandissime dimensioni. Ottimizzato anche tutto il resto dell’interfaccia e, nel caso di questo specifico modello, è disponibile anche una smart cover che permette all’utente di usare le funzioni principali del telefono senza dover rimuovere la protezione. Ma, soprattutto, questi smartphone hanno WhatsApp preinstallato per permettere agli utenti di restare più facilmente in contatto con i propri cari.

Emporia SMART.5: caratteristiche e prezzo

L’Emporia Smart.5 non si distingue per un hardware estremamente potente ed evoluto, ma ha una scheda tecnica più che sufficiente per la maggior parte delle applicazioni più usate. Si tratta di un dispositivo con schermo da 5,5 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore a 8 core, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB (espandibile con schedina MicroSD fino a 256 GB) e tre fotocamere da 13+2+2 MP (camera frontale da 8 MP). La batteria è da 3.550 mAh, mentre il sistema operativo preinstallato è Android 10.

Ci sono, poi, molte funzioni specifiche per la sicurezza degli anziani. Ad esempio si possono impostare 5 numeri di telefono da associare al tasto Emergenza: il telefono li chiamerà tutti fino a quando il primo non risponde. Poi attiverà la modalità altoparlante, invierà un SMS di emergenza ad un numero predefinito e lancerà un forte allarme sonoro per avvertire i vicini che è successo qualcosa.

Il telefono è anche compatibile con gli apparecchi acustici con grado HAC di M4/T4 ed è certificato IP54, quindi ha una buona resistenza agli spruzzi d’acqua e alla polvere. Il prezzo di lancio di questo telefono per anziani con WhatsApp incluso è di 249,90 euro.

Il resto della gamma Emporia

Lo Smart.5 è solo l’ultimo modello di una gamma di smartphone per over 65 ben assortita. Emporia produce infatti anche altri telefoni dedicati al pubblico più anziano, con prezzi e funzioni via via crescenti. Emporia Smart.5 è il modello di punta, ma esistono anche altri quattro modelli (tutti con WhatsApp preinstallato).

