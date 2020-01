EMUI 10 e Android 10 su 5 nuovi smartphone Huawei: la lista aggiornata

5 Gennaio 2020 - Buone notizie per gli utenti Huawei: il rilascio della EMUI 10 con Android 10 continua senza intoppi e dopo essere arrivato sui dispositivi di fascia alta, comincia ad apparire anche sugli smartphone di fascia inferiore e più datati. Secondo le ultime informazioni raccolte la nuova interfaccia utente e l’ultima versione del sistema operativo Android sono arrivati su Huawei Y9 Prime 2019, suHonor 10 Lite, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro e Mate RS Porsche Design.

Il rilascio è graduale e prima di arrivare in Italia potrebbero passare anche alcuni giorni o settimane. Per ora l’azienda si è concentrata su Cina e India e progressivamente arriverà anche in Europa. Un segnale importante quello di Huawei che dimostra l’impegno dell’azienda nel continuare a sviluppare nuovi elementi software per i propri dispositivi nonostante il ban imposto da Donald Trump. Blocco che sta creando diversi problemi, soprattutto nei nuovi smartphone Huawei. Ma l’azienda sta lavorando duramente per trovare una soluzione e per affrontare il 2020 nel migliore dei modi. E il rilascio dell’aggiornamento software nei vecchi smartphone va proprio in questa direzione.

Su quali smartphone Huawei arriva l’aggiornamento alla EMUI 10 e Android 10

Cominciato nel settembre dello scorso anno con il rilascio della versione beta delle EMUI 10 per gli smartphone della famiglia P30, il lavoro sulla nuova interfaccia utente continua spedito. Oramai la EMUI 10 è presente su un buon numero di dispositivi Huawei e Honor e l’obiettivo è completare l’aggiornamento su tutti gli smartphone compatibili (più di una cinquantina) entro la fine dell’estate. Altri sei mesi di lavoro in cui i tecnici saranno concentrati nell’ottimizzare la EMUI 10 sviluppando nuove funzionalità e rilasciando l’interfaccia utente sugli smartphone più anziani e di fascia più bassi.

Negli ultimi giorni Huawei ha cominciato il roll-out della EMUI 10 e di Android 10 su altri cinque dispositivi: Huawei Y9 Prime 2019, suHonor 10 Lite, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro e Mate RS Porsche Design. L’aggiornamento riguarda per il momento gli utenti indiani e cinesi e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche in Europa e quindi in Italia. Oltre all’interfaccia utente e al sistema operativo, l’update porta con sé anche le patch di sicurezza di novembre o dicembre (varia a seconda del modello).

Come scaricare l’aggiornamento alla EMUI 10

Per controllare se la EMUI 10 è disponibile anche sul proprio smartphone bisogna aprire l’app HiCare e vedere se è presente un aggiornamento da scaricare. In alternativa bisogna entrare nelle Impostazioni dello smartphone e accedete alla sezione dedicata agli aggiornamenti di sistema