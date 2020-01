EMUI 10 in arrivo su nuovi smartphone Huawei: quali sono

21 Gennaio 2020 - Dopo il primo lancio di Android 10 ed EMUI 10 a novembre solo sugli smartphone P30 e Mate 30, la politica di update di Huawei è stata oggetto di numerose indiscrezioni e di una conseguente gran confusione. Mentre tutti si chiedevano quali dispositivi avrebbero ricevuto la nuova interfaccia grafica e il nuovo sistema operativo, dall’azienda arrivavano pochissime notizie ufficiali.

Adesso, però, le cose sono cambiate: Huawei ha rilasciato un comunicato stampa nel quale mette nero su bianco quali dispositivi riceveranno EMUI 10 già a gennaio e quali lo riceveranno nei mesi successivi. Si tratta di una lista dedicata agli smartphone venduti in Europa e in altri Paesi occidentali, quindi valida anche per i dispositivi venduti in Italia. Come sempre, gli utenti si potranno accorgere della disponibilità dell’aggiornamento grazie ad una apposita notifica inviata da Huawei, andando nelle impostazioni dello smartphone, in Sistema > Update software o usando HiCare > Servizi Rapidi > Aggiornamento.

EMUI 10: le novità

La nuova interfaccia porta con sé molte novità interessanti, come il dark mode e la collaborazione multi-schermo tra smartphone e PC Huawei. Arriva anche una nuova app fotocamera, più semplice da usare grazie ad una barra dello zoom più grande. Ci saranno anche nuovi filtri fotografici, che potranno essere applicati anche prima dello scatto. Oltre ai vantaggi tipici di Android 10 in fatto di sicurezza e prestazioni, la versione personalizzata da Huawei ne porterà di ulteriori come l’ultima versione di GPU Turbo per i videogiochi e la crittografia completa dei dati, delle connessioni e dei pagamenti.

Quali smartphone Huawei riceveranno EMUI 10 a gennaio 2020

La prima ondata di dispositivi Huawei che potranno installare EMUI 10 con Android 10 a brevissimo, entro fine gennaio, comprende questi sei modelli:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Nova 5T

Quali dispositivi Huawei riceveranno EMUI 10 in futuro

Ci sono poi molti altri dispositivi che riceveranno Android 10 con EMUI 10, ma solo “nei mesi successivi“. Putroppo Huawei non specifica esattamente quando, né comunica una data massima entro la quale il nuovo sistema operativo e la nuova interfaccia grafica potranno essere scaricati e installati. La lista comprende 17 smartphone Huawei: