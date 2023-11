Enola Holmes: ci sarà un terzo film?

Fonte foto: Netflix

Le avventure di Enola Holmes, la sorella minore di Sherlock con una propensione per l’investigazione, andranno avanti? A quanto pare sì. Così almeno ha anticipato Collider in questi giorni: secondo la testata, Netflix avrebbe tutte le intenzioni di produrre il film Enola Holmes 3. Il pubblico, dunque, potrebbe presto vedere Millie Bobby Brown, l’attrice diventata celebre per il ruolo di Undici nella serie Stranger Things, nuovamente nei panni dell’indisciplinata e talentuosa protagonista della saga cinematografica. La piattaforma di streaming al momento ospita già i primi due film (Enola Holmes ed Enola Holmes 2), ma cosa sappiamo con certezza di questo terzo capitolo cinematografico?

Enola Holmes 3: cosa sappiamo

Scott Stuber, Head of Netflix Film, recentemente è intervenuto alla riapertura dell’American Cinematheque all’Egyptian Theatre Hollywood. Parlando con Collider e riferendosi a Millie Bobby Brown, ha dichiarato: «Per noi è una grande star nostrana. Voglio dire, ovviamente Stranger Things è stato molto importante per noi e l’abbiamo vista crescere come attrice. In primavera avremo un film con lei, Damsel, di cui sono davvero entusiasta, diretto da Juan Carlos Fresnadillo».

Il trailer di Damsel è stato distribuito da Netflix solo pochi giorni fa: Millie Bobby Brown interpreterà la protagonista, una giovane dama che viene data in sposa a un principe, ma poi scopre che si tratta di un inganno. La famiglia reale intendeva in realtà pagare un antico debito e usarla come sacrificio, così la giovane viene rinchiusa in una grotta con un drago sputafuoco potendo fare affidamento solo sul proprio coraggio e sulle proprie abilità per sopravvivere. Netflix ha già annunciato che il film Damsel arriverà in streaming nel 2024, ma le parole informali di Stuber hanno circoscritto ulteriormente l’orizzonte: l’appuntamento è per la primavera 2024.

Comunque sia, nella stessa occasione Stuber ha parlato anche della saga cinematografica per cui Millie Bobby Brown è più nota: Enola Holmes, appunto. «La proprietà intellettuale di Holmes è stranamente flessibile», ha aggiunto Stuber. «Ovviamente, la Warner Bros. ha fatto un lavoro incredibile con Robert Downey Jr. e Jude Law [che hanno interpretato Holmes e Watson nel film Sherlock Holmes del 2009, su Netflix; ndr], quindi l’idea di poter estendere questa proprietà intellettuale con lei [Millie Bobby Brown, ndr] è entusiasmante. A tal proposito stiamo lavorando ancora una volta su una sceneggiatura per cercare di ottenere questo risultato. Ma sì, è un’aspirazione. Mi piacerebbe farne un altro».

Enola Holmes 3: anticipazioni

Al momento, insomma, Netflix è al lavoro sulla sceneggiatura di Enola Holmes 3: la produzione vera e propria non è ancora iniziata e nulla è ancora stato confermato ufficialmente, ma evidentemente ci sono le intenzioni di proseguire la storia con un terzo film. Di certo però è ancora troppo presto per avere anticipazioni sulla trama o sul cast. Enola Holmes 2 ha lasciato aperte diverse porte per portare avanti la narrazione e, come fa notare anche Collider, le avventure londinesi della protagonista sono appena iniziate.

Alla fine del secondo film, infatti, Enola ha aperto un nuovo ufficio a Londra come sede della sua agenzia investigativa, inoltre lei e Tewksbury (interpretato da Louis Partridge) si sono finalmente dichiarati il proprio amore. Ci si aspetta che in un eventuale terzo film torni a essere protagonista anche Henry Cavill, che nei precedenti capitoli cinematografici veste i panni di Sherlock Holmes.