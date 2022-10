Evento Google 6 ottobre: cosa vedremo oltre Pixel 7

Domani, 6 ottobre, Google presenterà alcuni dei prodotti più attesi del 2022. Si tratta dei suoi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro e del suo primo smartwatch Pixel Watch. Per quanto riguarda l’altro device atteso per domani, invece, il colosso di Mountain View ha deciso di annunciarlo in anticipo poche ore fa: si tratta del router mesh a tre bande Nest Wi-Fi Pro.

Google Pixel 7 e 7 Pro: come saranno

Google Pixel 7 Pro è dotato del processore Google Tensor G2, affiancato da 12 GB di memoria RAM e due tagli di memoria interna: 128 o 256 GB. Lo schermo è un OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Sul retro ci saranno tre fotocamere: la principale da 50 MP, l’ultra grandangolare da 12 MP e il teleobiettivo da 48 MP. Davanti, invece, sarà posizionata una fotocamera da 11 MP per i selfie. La batteria sarà pari a 5.000 mAh con supporto per la ricarica a 30 W.

Il Pixel 7 avrà ancora il chip Tensor G2, ma con 8 GB di memoria RAM. Il pannello sarà un OLED FHD+ da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore principale da 50 MP e un ultra grandangolare da 12 MP; sul davanti, invece, ci dovrebbe essere una selfie camera da 11 MP. La batteria sarà da 4.700 mAh, con ricarica da 30 W.

Pixel Watch: come sarà

Il primo smartwatch del colosso di Mountain View avrà un display OLED circolare e il chip Exynos 9110, con un coprocessore dotato di core Cortex-M33. I due chip avranno a disposizione 1,5 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione.

L’orologio intelligente di Google funzionerà con il sistema operativo Google WearOS 3, avrà Google Assistant integrato e diverse applicazioni di Big G, tra cui la popolarissima Maps.

Pixel Watch avrà una batteria da 300 mAh, che dovrebbe assicurare un giorno di utilizzo con una sola ricarica. Il dispositivo arriverà nelle colorazioni Chalk, Charcoal e Obsidian.

Nest Wi-Fi Pro: com’è

Nest Wi-Fi Pro è il nuovo router WiFi a tre bande di frequenza, con tecnologia mesh, presentato da Google senza però un evento ufficiale.

Grazie al Wi-Fi 6E, lo standard più avanzato oggi disponibile alivello commerciale, il nuovo router di Google sarà in grado di toccare una velocità massima di 4,2 Gbps.

Inoltre, Nest Wi-Fi Pro, promette di coprire un massimo di 120 metri quadrati e ha il supporto ufficiale a Matter, il nuovo standard universale per i dispositivi domotici, che servirà a far dialogare i device di aziende diverse in modo ottimale.

Prezzi e disponibilità

Gli smartphone Pixel 7 e 7 Pro potrebbero arrivare, salvo sorprese improvvise, allo stesso prezzo degli attuali Pixel 6/6 Pro e questo significa che il Pixel 7 dovrebbe costare circa 649 euro, mentre il Pixel 7 Pro circa 899 euro. Il lancio dei dispositivi in Italia dovrebbe avvenire il 13 ottobre.

Per quanto riguarda il Pixel Watch, il modello Wi-Fi costerà nel mercato d’Europa circa 379 euro, mentre la variante LTE circa 419 euro.

A differenza degli altri prodotti, Nest Wi-Fi Pro è già disponibile per i preordini in Italia al costo di 219,99 euro.