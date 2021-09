Evento Netflix Tudum: dove vederlo in diretta

Il primo evento live di Netflix è in partenza e si preannuncia un grande successo. Saranno tre ore in cui si avvicenderanno conduttori diversi che accompagneranno i fan e i curiosi a partire dalle 18 ora italiana. La partecipazione è totalmente gratuita e gli interessati potranno contribuire attivamente in diretta co-streaming.

Ispirato al primo suono che si sente all’inizio di una serie tv o film, su Netflix arriva il primo appuntamento con Tudum: oggi in diretta streaming mondiale. Niente registrazioni per Tudum: in modalità live saranno svelati segreti e fatte rivelazioni importanti sulle novità delle serie e sul mondo di Netflix. Quello di cui si ha bisogno è un pc, tablet o smartphone, una buona connessione internet e puntare una sveglia per non perdere nemmeno un secondo della trasmissione. Tudum è un’opportunità ulteriore per conoscere maggiormente la piattaforma di Netflix e i migliori contenuti presenti: da Bridgerton a The Crown, da La Casa di carta a Stranger Things e Vikings.

La programmazione di Tudum

Sappiamo che saranno tantissime le presenze delle star che parteciperanno all’evento: tra attori, attrici e creativi che collaborano con la piattaforma saranno almeno in 145. Le serie coinvolte un centinaio, dando massima rilevanza a quelle di maggior successo.

Nelle tre ore di live si avvicenderanno tre conduttori diversi. Lilly Singh andrà a presentare la prima ora in cui verrà trasmessa una clip esclusiva del nuovo film Red Notice. I fan della serie Bridgerton e Ozark potranno dare un primo sguardo alle nuove attese stagioni nei primi sessanta minuti e i follower di Stranger Things si devono preparare a una sorpresa molto speciale. In perfetto stile "Sottosopra" due dei protagonisti, Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, saliranno sul palco dello show e lo condurranno per la seconda ora.

Nel proseguo saranno trasmesse l’anteprima di Sandman e Vikings: Valhalla e la quarta stagione di Cobra Kai. Verrà inoltre presentato il nuovo film Tyler Rake e gli amanti di Cowboy Bepop potranno vedere un assaggio della scena di apertura della serie. A seguire, sempre nella seconda ora di programmazione, un panel con le protagoniste femminili dei film d’azione della piattaforma: Charlize Theron, Regina King, Zazie Beetz che saranno accompagnate da Bozoma Saint John, Chief Marketing Officer di Netflix.

Nella terza ora di programmazione, Nicola Coughlan, protagonista di Bridgerton sarà la nuova conduttrice dello show. Verrà annunciata la seconda stagione di Emily in Paris e saranno ufficiali gli auguri per la nuova regina, Imelda Stauton, di The Crown.

Ci sarà tanto altro su cui spaziare. Verrà mandata in onda una clip esclusiva tratta dall’atteso film di fine anno con DiCaprio e Jennifer Lawrence: Don’t Look Up. La piattaforma spera di rientrare nelle candidature per la statuette Oscar 2022 proprio con questa pellicola. Ci sarà inoltre un preshow di Tudum previsto per le 14 dedicato a film coreani e indiani, ma anche diversi contenuti di anime giapponesi.