Si gioca questa sera, 18 aprile 2021 a partire dalle 19:30, la seconda semifinale di FA Cup, la più antica coppa calcistica nazionale al mondo la cui prima edizione è stata giocata nel 1871. Anche questa semifinale, come sarà per la finale del 15 maggio, si giocherà allo stadio di Wembley e le squadre che scenderanno in campo per passare il turno sono Leicester City e Southampton.

I Saints, terzi in classifica in Premier League a solo due punti dalla vetta, non arrivavano in semifinale di FA Cup dal lontanissimo 1982 e, per di più, nel nuovo stadio di Wembley hanno sempre perso. Cercheranno, quindi, di rompere la maledizione sfidando il Southampton che in Premier è quattordicesimo, ma in FA Cup è la rivelazione di quest’anno. A causa della normativa anti-covid non saranno presenti a Wembley le due tifoserie, ma nel tempio del calcio inglese da 90 mila spettatori massimi ci saranno solo 4.000 spettatori, tra residenti del quartiere londinese di Brent e medici e paramedici. Per fortuna, però, sarà possibile seguire la partita (anche in Italia) sulla piattaforma DAZN.

Come vedere Leicester City-Southampton di FA Cup

Tutti i diritti TV della FA Cup sono stati acquisiti a DAZN, che è quindi l’unica piattaforma sulla quale sarà possibile vedere anche questa semifinale.

Come per la semifinale di ieri, quella tra tra Chelsea e Manchester City terminata col risultato di 1-0, anche quella di oggi non verrà trasmessa sul canale DAZN1 209 di Sky mentre non sarà così con la finale di FA Cup. Questa partita, invece, si può vedere solo in streaming tramite l’app DAZN su tutti i dispositivi supportati.

Cioè tramite Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Xbox One, One S, One X, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e 5, i più diffusi sistemi operativi per Smart TV (Android TV, Samsung Tizen e LG Web OS etc etc…) o, volendo, anche tramite browser su PC e Mac.

Solo gli abbonati a DAZN potranno vederla: chi non lo è ancora può iscriversi al servizio in pochi minuti tramite questo link: Attiva ora DAZN e guarda la semifinale di FA Cup Leicester City-Southampton.