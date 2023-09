Fabbricante di lacrime: cosa sappiamo del film

Fonte foto: Netflix/X

È stato uno dei più grandi fenomeni editoriali italiani degli ultimi anni e ora sta per diventare un film Netflix. Parliamo del Fabbricante di lacrime, romanzo scritto da Erin Doom (pseudonimo dietro cui si cela una giovane scrittrice italiana) e pubblicato nel 2021 da Salani. Netflix ha annunciato l’uscita del film, che avverrà nel corso del prossimo anno sulla piattaforma di streaming, pubblicando anche una foto tratta dal set in cui si vedono gli attori che interpretano Nica e Rigel. Ecco tutti i dettagli.

La trama di Fabbricante di lacrime

La trama di Fabbricante di lacrime è ambientata in una piccola città del Minnesota. Nica, la protagonista, vive in un orfanotrofio in cui i bambini si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La storia più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari che ha creato tutte le paure e le angosce del mondo.

Quando Nica viene finalmente scelta da una famiglia adottiva, scopre che insieme a lei viene adottato anche Rigel. Misterioso e affascinante, il ragazzo – che viveva nello stesso orfanotrofio di Nica – sembra però odiare la nuova sorellastra. La convivenza tra i due è difficile e, come se non bastasse, a un certo punto la storia del fabbricante di lacrime torna a essere presente nelle loro vite, diventando però stranamente reale.

Il cast di Fabbricante di lacrime

Tra i personaggi del romanzo Fabbricante di lacrime ci sono anche Miki, Billie e Adeline, le amiche di Nica; Lionel, un giovane che è invaghito della ragazza, e Anna e Norman, i genitori adottivi. C’è poi ovviamente il fabbricante di lacrime stesso.

Per ora, però, si conoscono solo i nomi degli attori che interpreteranno nel film i protagonisti Nica e Rigel. Si tratta rispettivamente di Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni, in arte Biondo, rapper uscito da Amici. Il resto del cast del Fabbricante di lacrime per ora non è noto.

Chi è Erin Doom

Il libro Fabbricante di lacrime è stato inizialmente pubblicato su Wattpad, similmente a quanto successo con After, e in seguito al suo straordinario successo è stato pubblicato da Salani. Il romanzo ha venduto oltre 450 mila copie ed è stato tradotto in vari paesi, tra cui Francia, Spagna e Romania.

L’autrice ha inizialmente voluto mantenere segreta la sua identità usando appunto lo pseudonimo Erin Doom. A maggio 2023 la scrittrice si è però rivelata durante il programma Che tempo che fa: si chiama Matilde (non ha voluto dire il suo cognome), vive in Emilia-Romagna, ha meno di 30 anni e ha studiato Giurisprudenza. Erin Doom ha scritto anche i romanzi Nel modo in cui cade la neve e Stigma.

Quando esce il film Fabbricante di lacrime

L’uscita del film Fabbricante di lacrime su Netflix è prevista per il 2024. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.