Facebook, il tema scuro è sempre più vicino

23 Gennaio 2020 - Dopo Messenger e dopo Instagram il tema scuro potrebbe finalmente arrivare anche su WhatsApp e Facebook: la versione beta di WhatsApp per Android, disponibile da pochi giorni, lo integra già mentre su quella di Facebook il dark mode sta facendo le sue prime apparizioni in queste ore.

Le segnalazioni arrivano sia dagli Stati Uniti, dove alcuni utenti si sono trovati con l’app che diventava scura al calar del sole, che dall’Italia dove alcuni utenti con smartphone Huawei hanno postato alcuni screenshot del nuovo tema. Ma si tratta, anche in questo caso, dell’app in versione beta e, per di più, il tema scuro non sembra affatto ancora pronto per debuttare sull’app ufficiale. E’ molto più probabile, invece, che Facebook stia facendo ulteriori test per raccogliere feedback e mettere a punto la modalità scura anche sulla sua applicazione principale. Anche perché non è ancora chiaro quanto scuro sarà il tema scuro.

Scuro, ma non scurissimo

Quella vista dagli utenti nelle scorse ore è una interfaccia che non è affatto nera, bensì grigio scura. La scelta di Facebook, quindi, sarebbe quella di non sacrificare troppo la leggibilità dei contenuti e la resa visiva di foto e video che, con uno sfondo completamente nero, risaltano troppo e possono dare fastidio agli occhi. La stessa scelta, inoltre, sarà quasi di certo fatta per la modalità scura del sito web di Facebook che è stata già annunciata alla conferenza F8 del 2019 ed è in fase di test da inizio 2020.

Le altre app

Come tutti sanno due app del gruppo Facebook hanno già un tema scuro integrato: Messenger è stata aggiornata ad aprile 2019, Instagram a partire da ottobre 2019. WhatsApp scuro è in fase di test a partire dall’ultima versione beta (la 2.20.13 per Android) e chi lo vuole provare può già farlo scaricando l’APK dell’app. La strada, comunque, sembra ormai segnata e anche Facebook si allineerà alla tendenza del dark mode a breve.

Attivare il dark mode su Facebook oggi

Chi proprio non può attendere che Facebook lanci il suo dark mode ufficiale, se ha un cellulare con sistema operativo mobile Android può ricorrere ad un trucchetto: attivare la modalità scura direttamente dalle impostazioni del dispositivo. In questo modo tutte le app, Facebook compresa, diventeranno scure. È chiaro, però, che si tratta di una forzatura non ottimizzata per ogni singola applicazione. Quindi la resa grafica e la leggibilità dei contenuti non saranno il massimo.