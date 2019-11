Facebook, la modalità scura arriva sull'app

25 Novembre 2019 - È iniziato il rilascio ufficiale della modalità scura per l’app di Facebook. Dopo mesi intensi di sviluppo e piccoli miglioramenti, gli sviluppatori sono finalmente pronti per il roll-out della nuova funzionalità. Tutto avverrà lato server e l’utente non dovrà fare nulla a livello di aggiornamento software, ma solamente aspettare che i tecnici di Facebook rendano disponibile la funzionalità.

Si tratta di un passaggio molto importante e che potrebbe significare l’arrivo imminente della modalità notte anche su WhatsApp, l’unica app della famiglia Facebook rimasta indietro. La dark mode è diventata oramai una caratteristica fondamentale per qualsiasi app con milioni di utilizzatori ogni giorno. Pian piano ha conquistato la fiducia degli utenti e ha fatto il suo debutto ufficiale anche sui sistemi operativi mobile: Android 10 e iOS 13 la supportano nativamente. Infatti, per usare la modalità notte sull’app di Facebook è necessario averla attiva sullo smartphone. Ecco come cambia Facebook con la modalità notte.

App Facebook, cosa cambia con la modalità scura

Il rilascio ufficiale della modalità notte sull’app di Facebook è iniziato e proseguirà per un paio di giorni. Cosa cambia per gli utenti? A livello di funzionalità praticamente nulla: quello che era possibile fare prima, lo si potrà fare anche ora. Il vero cambiamento è a livello di grafica e interfaccia utente: il bianco e il blu, i colori tipi di Facebook, sono sostituiti dal nero in varie sfumature.

La modalità scura permetterà agli utenti che utilizzano molto Facebook di risparmiare batteria, ma solamente se dispongono di uno schermo con tecnologia OLED.

Quando arriva la modalità scura su Facebook

La nuova funzionalità viene attivata direttamente a livello server e quindi non c’è bisogno di installare un nuovo aggiornamento, ma avviene tutto in automatico. Secondo le notizie che circolano in rete sono necessari un paio di giorni affinché arrivi a tutti gli utenti.

Per utilizzare la dark mode dell’app di Facebook è necessario avere uno smartphone che la supporti nativamente. Finora è disponibile sui dispositivi con Android 10 e iOS 13. Per attivarla sulle versioni precedenti di Android è necessario attivare le “opzioni sviluppatore” sullo smartphone

WhatsApp, modalità notte in arrivo?

Con il rilascio della dark mode sull’app di Facebook, l’unica applicazione della famiglia di Menlo Park che ancora non riceve l’aggiornamento è WhatsApp. Secondo le ultime indiscrezioni, il rilascio dovrebbe essere imminente, perlomeno per quanto riguarda Android. Dopo Facebook sarà la volta di WhatsApp? Molto probabile.