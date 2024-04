Come ridurre l’affaticamento della vista causato dallo smartphone

Per ridurre l'affaticamento della vista causato da un uso eccessivo dello smartphone bastano pochi accorgimenti: ecco come proteggersi

Un utilizzo prolungato dello smartphone, soprattutto in un ambiente buio e con un display molto luminoso, può creare un affaticamento della vista, con un fastidio agli occhi che può durare per diverso tipo. Bastano pochi accorgimenti per poter evitare i problemi legati ad un utilizzo eccessivo dello smartphone. Filtrando la luce blu, ricorrendo alla modalità scura per le app e l’interfaccia del telefono oltre che evitando di usare il dispositivo per troppo tempo è possibile ridurre in modo sensibile l’affaticamento degli occhi. Ecco come fare.

Attivare il filtro della luce blu

Su smartphone, così come su altri dispositivi dotati di uno schermo molto luminoso, è sempre consigliabile attivare il filtro per la luce blu che permette di ridurre drasticamente l’affaticamento della vista. Questo filtro può essere attivato facilmente dalle Impostazioni dello smartphone oppure dai collegamenti rapidi accessibili nell’area delle notifiche con Android oppure nel Centro di Controllo su iPhone.

Su smartphone e tablet Android, questa funzione si trova tra le Impostazioni del display. Il nome cambia in base al produttore e alla versione del sistema operativo. In genere, il filtro in questione si chiama Luce notturna oppure Comfort visivo. Su iPhone, invece, basta andare in Impostazioni > Schermo e luminosità e attivare l’opzione Night Shift.

Questo filtro dovrebbe essere attivato sempre nelle ore serali (in genere, è possibile impostare un timer e programmare l’accensione automatica) ma può essere utilizzato anche di giorno, sempre con l’obiettivo di ridurre l’affaticamento alla vista causato dall’eccessiva luminosità dei pannelli degli smartphone.

Ricorrere alla modalità scura

Quando possibile, per ridurre l’affaticamento della vista, conviene attivare la Dark Mode oppure Modalità Scura. Con questa modalità, lo smartphone andrà a impostare in automatico i colori dell’interfaccia del sistema operativo oltre che delle app (quando impostate per adottare lo stesso tema del sistema) ricorrendo al nero o a una scala di grigi per ridurre l’affaticamento della vista.

La Modalità Scura è attivabile nella sezione delle impostazioni dello schermo (la procedura cambia in base al modello). Su iPhone, invece, bisogna andare in Impostazioni > Schermo e luminosità e poi selezionare Scuro per attivare questa modalità. La Dark Mode, in genere, può essere programmata in modo da attivarsi solo di sera o in determinante fasce orarie.

Molte app, come Facebook Messenger oppure WhatsApp o anche Instagram, consentono l’attivazione della Dark Mode in modo indipendente dal tema utilizzato dal sistema operativo. Da notare, inoltre, che, in alcuni casi, la modalità scura consente di risparmiare batteria.

Fare una pausa di tanto in tanto

Un trucco sempre valido per ridurre l’affaticamento della vista causato dallo smartphone è rappresentato dalla possibilità di fare una pausa di tanto in tanto e, quindi, evitare un utilizzo prolungato del dispositivo. Ogni mezz’ora o, al massimo, ogni ora, infatti, è necessario prendersi una pausa, evitando uno stress eccessivo per i propri occhi.