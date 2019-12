Facebook, l'autenticazione a due passaggi usata per suggerire amici

20 Dicembre 2019 - Una ottima abitudine, in grado di aumentare di parecchio la sicurezza del nostro account Facebook, viene in realtà usata anche per violare la nostra privacy. Si tratta dell’autenticazione a due fattori (2FA), che Facebook ha ammesso di aver usato per anni anche per suggerirci amici in base alla nostra rubrica telefonica.

Ma adesso (ma non proprio subito) Facebook smetterà di farlo, come riporta Reuters che ha raccolto una dichiarazione della stessa azienda di Menlo Park. Facebook, infatti, avrebbe preso questa decisione in seguito alle forti pressioni ricevute dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti, che ha portato ad un procedimento legale per violazione della privacy chiuso con tanto di multa da 5 miliardi di dollari, comminata lo scorso luglio a Facebook. La novità nell’uso del nostro numero di telefono, però, non arriverà in Italia prima dell’anno prossimo e, soprattutto, proviene direttamente da Facebook che, evidentemente, teme ulteriori multe per il modo in cui gestisce i nostri numeri di telefono. Lo scappellotto da 5 miliardi, quindi, sembra aver sortito l’effetto sperato.

2FA per suggerire gli amici

Fino ad oggi, per ammissione della stessa Facebook, il nostro numero di telefono da noi concesso come secondo fattore di autenticazione veniva usato anche per i suggerimenti delle “Persone che potresti conoscere“. Ma questo è un uso non esplicitamente concesso dall’utente, che ha dato l’ok solo all’uso del numero di telefono per l’autenticazione. Facebook, temendo ulteriori multe, ha deciso autonomamente di scollegare il numero di telefono dai suggerimenti di amicizia.

Cosa cambia (e quando)

Questa modifica è già in corso di applicazione agli utenti di Ecuador, Etiopia, Libia, Pakistan e Cambogia. Per questi utenti il numero di telefono e l’autenticazione a due fattori vengono automaticamente scollegati. Per tutti gli altri questa novità arriverà solo nel 2020 (data non ancora precisata). Gli utenti possono scollegare il proprio numero di telefono concesso per la 2FA dai suggerimenti di amicizia rimuovendo tale numero dai fattori di autenticazione e aggiungendolo nuovamente in seguito. In questo modo, alla seconda immissione del numero di telefono, non verrà collegato anche alla funzione “Persone che potresti conoscere“.