Facebook Lite, arriva la modalità scura: come attivarla

17 Febbraio 2020 - Dovrebbe essere ormai cosa fatta. La modalità notte potrebbe approdare su Facebook da un momento all’altro. Ma non sulla versione dell’app utilizzata da milioni di persone, ma su Facebook Lite. Per chi non la conoscesse, si tratta di una versione “leggera” di Facebook che occupa solamente 9 megabyte e che offre qualche funzione in meno. Facebook Lite è pensata per i Paesi in via di Sviluppo dove gli utenti utilizzano smartphone con meno memoria.

La dark mode era stata annunciata lo scorso autunno dal gigante di Menlo Park durante l’ultima conferenza F8 di San Francisco e, a quanto sembra, è pronta a sbarcare sui nostri dispositivi elettronici. La fase di test era iniziata durante il mese di ottobre, ma ora gli sviluppatori hanno deciso di rilasciarla su Facebook Lite. Questo dovrebbe presagire il suo arrivo a breve anche sulla versione “normale” dell’app di Facebook. La nuova funzione è stata aggiunta all’interno dell’hamburger menù dedicato alle Impostazioni: basta attivare il toggle dedicato per colorare l’app di nero.

Come attivare la dark mode su Facebook Lite

Una novità che sicuramente fa felici gli utenti che utilizzano l’applicazione del social network, sebbene sia riservata solo a chi ha installato Facebook Lite. La modalità scura è apparsa nelle ultime ore a coloro che hanno effettuato l’aggiornamento dell’app. Nelle Impostazioni è presente una nuova voce dedicata appositamente alla dark mode. Basta attivare il toggle presente di fianco all’opzione per attivare la modalità scura e trasformare radicalmente l’app.

Quando arriva la modalità scura su Facebook

L’arrivo della dark mode sull’app Facebook Lite dovrebbe preannunciare lo sbarco della stessa funzione anche sulla versione “normale” dell’app del social network. Su questo non c’è nessuna conferma, l’unica cosa certa è che gli sviluppatori sono al lavoro per renderla disponibile il prima possibile.