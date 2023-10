Fonte foto: Fairphone

Uno smartphone con Android ma senza i servizi (e il tracciamento) di Google è possibile, almeno secondo Fairphone che ha annunciato il lancio in Europa del nuovo Fairphone 4 con /e/OS, realizzato in collaborazione con Murena.

Si tratta di una versione speciale del Fairphone 4 che, pur conservando la flessibilità di Android, propone un’esperienza d’uso diversa, grazie all’assenza dei servizi Google, con un focus sulla privacy ma senza la perdita della piena compatibilità con le app Android.

Il nuovo smartphone è già acquistabile, anche in Italia, dallo store ufficiale e in un’unica versione.

Fairphone 4 con /e/OS: caratteristiche tecniche

La principale novità di Fairphone 4 con /e/OS è proprio il sistema operativo, creato dal team di Murena, che rende il dispositivo uno smartphone “de-Google“. Il sistema operativo è completamente open-source e non invia alcun dato a Google. Nella dotazione di serie, quindi, non c’è il PlayStore e non ci sono le app Google (Gmail, Chrome, YouTube etc.).

L’OS include una serie di funzionalità avanzate legate alla privacy, a partire da Advanced Privacy che garantisce all’utente la possibilità di scegliere se consentire a un’app di tracciare la sua attività. Non è necessario usare un account Google.

Per la gestione dei propri dati, infatti, viene creato un account @murena.io che consente l’archiviazione dei dati e il backup. Lo smartphone arriva già con una serie di applicazioni preinstallate. A garantire una protezione aggiuntiva per l’utente c’è l’App Lounge, elemento centrale del sistema operativo realizzato da Murena e da cui è possibile scaricare altre applicazioni. L’app è in grado di rilevare la presenza di tracker nelle app e di assegnare un punteggio a ogni applicazione legato al livello di privacy garantito all’utente.

Dal punto di vista tecnico, invece, il Fairphone 4 con /e/OS non presenta particolari novità. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 750G (con supporto 5G) affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage (unica configurazione di memoria disponibile per la versione “de-Google”).

C’è poi un display IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (e notch a goccia) oltre a una batteria rimovibile da 3.905 mAh e una doppia fotocamera (con sensore principale da 48 megapixel e apertura F1.6 e sensore ultra-grandangolare, sempre da 48 Megapixel). Questi tre componenti (display, batteria e modulo delle fotocamere) sono sostituibili. Lo smartphone di Fairphone consente la sostituzione anche della porta USB-C, della cover posteriore e dell’altoparlante

Fairphone 4 con /e/OS: prezzo e disponibilità

La nuova versione di Fairphone 4 è già acquistabile, tramite lo store ufficiale di Fairphone. Lo smartphone è disponibile nell’unica variante con colorazione grigia e con un prezzo di 579 euro. Fairphone mette a disposizione dei suoi utenti 5 anni di garanzia oltre alla possibilità di reso gratuito entro 14 giorni.