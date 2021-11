Non solo Ferragnez: altre serie con famiglie protagoniste

La vita privata dei personaggi famosi è da sempre sinonimo di grandi ascolti. Lo sanno bene le produzioni che continuano ad investire in questo florido mercato, apprezzatissimo dal pubblico. A dimostrare ciò, spicca la serie tv sui Ferragnez annunciata da Amazon Prime Video, che ha destato l’entusiasmo dei milioni di follower e arriverà a fine anno in streaming.

Fedez e Chiara Ferragni saranno, infatti, i protagonisti assoluti di un nuovo show a puntate. Ma prima di loro, tante altre famiglie famose si sono raccontate in un reality. I ritratti che negli anni si sono susseguiti in tv o nelle piattaforme di streaming sono stati, a volte criticati, altre amati dal grande pubblico, ma tutti hanno riscosso un grande successo. È il caso della famiglia di Ozzy Osbourne, protagonista della emblematica serie americana fuori dagli schemi. Sono loro ad avere ufficialmente iniziato il filone. In seguito, tante le coppie famose hanno aperto le porte delle loro case e coinvolto parenti e amici in show memorabili. Ecco quali guardare prima di godersi la serie tv sui Ferragnez.

Al passo con i Kardashian

Trasmesso in diversi Paesi del mondo, incluso Netflix Italia, il reality americano si concentra sulle vite personali e professionali della famiglia Kardashian-Jenner. Gli episodi narrano le vicende della cosiddetta famiglia “famosa per essere famosa" che da sempre ostenta uno stile di vita privilegiato. Ogni puntata racconta i piccoli litigi familiari, ma anche lacrime e risate, oltre alle numerose relazioni in cui sono coinvolti i membri della famiglia.

Lo show è stato preso di punta dalla critica sin dalle prime puntate, soprattutto per l’enfasi posta sull’apparenza e sull’ostentazione della ricchezza. Nonostante le recensioni negative, Al passo coi Kardashian ha ottenuto un elevato numero di ascolti, diventando uno dei reality show di maggior successo degli ultimi anni e vincendo numerosi premi del pubblico. La serie è terminata nel 2021, dopo ben venti stagioni.

Clio Back Home

La docu-serie in dieci episodi, disponibile su Discovery+, ripercorre tutti gli avvenimenti e gli aneddoti legati al rientro in Italia di Clio Zammatteo, la Youtuber e influencer conosciuta in tutto il mondo come ClioMakeUp. La famiglia di Clio è la vera protagonista della serie, che si alterna tra momenti di spensierata quotidianità e successi professionali.

Gli episodi tracciano la storia di quello che viene definito un modello di family business italiano: tutti sono coinvolti nella gestione aziendale e la serie fornisce un vero e proprio “dietro le quinte" su come sia articolata la giornata tipo di Clio e famiglia.

The Osbournes

Sebbene la serie sia ormai datata, essendo andata in onda nel 2002 su MTV, mantiene un posto di tutto rilievo nel panorama dei reality “famigliari".

Lo show, tra i pionieri del genere, è incentrato sulla vita domestica del cantante heavy metal Ozzy Osbourne e della sua famiglia: sua moglie Sharon, la loro figlia Kelly e il loro figlio Jack. Chi ama questo genere di spettacolo non può, quindi, perdersi The Osbournes e le altre serie simili.

La serie ha fatto spesso discutere per i toni fuori dalle righe e politicamente scorretti, ma ha portato al centro dell’attenzione anche temi importanti come la battaglia di Sharon contro il cancro e le conseguenze di un incidente che ha quasi ucciso Ozzy. Terminata nel 2005, ebbe un successo fu immediato, tanto che, ancora oggi, risulta tra le serie più viste di MTV.