Ferragnez, la serie TV: la data ufficiale di uscita

La serie tv sui Ferragnez arriverà presto su Amazon Prime Video. La piattaforma ha annunciato ufficialmente la data di uscita e ha rilasciato la sigla ufficiale tramite i social dei due protagonisti: Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l’imprenditrice digitale avevano annunciato le riprese dello show sulla loro famiglia a settembre, mandando i fan in visibilio.

Il titolo sarà semplicemente The Ferragnez e la serie riprenderà la quotidianità della famiglia più spiata in Italia e anche nel mondo. Infatti, i due – soprattutto Chiara Ferragni – hanno raggiunto un successo planetario. La serie sarà, infatti, disponibile, non solo in Italia, ma in tutti i Paesi in cui il servizio Amazon Prime Video è attivo. Sarà un’occasione unica per partecipare alla vita di tutta la famiglia. Non mancheranno naturalmente il cane Matilda e il figlio Leone e tutti i parenti più stretti della coppia. Ci sarà anche la speciale attesa della secondogenita, Vittoria, nata il 23 marzo 2021.

Serie tv The Ferragnez: la data ufficiale

Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez il 10 novembre hanno finalmente pubblicato sui rispettivi profili social la data di uscita ufficiale della serie che li vede protagonisti.

Lo show arriverà il 9 dicembre su Amazon Prime Video. Sui loro canali di Instagram è possibile anche ascoltare la sigla della serie tv, che già sta facendo il giro del web.

Naturalmente è interpretata da Fedez ed è molto orecchiabile e divertente. Riprende un po’ le tappe che hanno segnato la storia della coppia: per esempio, nella sigla il rapper canta "Tutto è iniziato con un cane un papillon" riferendosi alla sua canzone Vorrei ma non posto, dove nominava proprio Chiara Ferragni. Grazie a quel verso, i due si sono conosciuti e mai più lasciati.

The Ferragnez: cosa aspettarsi dallo show

Sarà un docu-reality in 8 puntate che darà la possibilità al pubblico di scoprire la quotidianità della coppia e di tutta la famiglia. Infatti, allo spettacolo parteciperanno tutti i parenti: i genitori di Fedez, quelli di Chiara, nonché le altre sorelle Ferragni, Valentina e Francesca. Ci sarà anche la nonna di Fedez, come annunciato da alcune anticipazioni.

Lacrime, gioie, dolori, litigi: i protagonisti hanno svelato che nello show non mancherà proprio nulla.

Né Fedez né Chiara Ferragni sono nuovi agli schermi di Amazon Prime Video. Infatti, sullo stesso canale è uscito il documentario che racconta la scalata al successo dell’imprenditrice digitale, da semplice fashion blogger appassionata di moda a celebrità internazionale; dal canto suo, Fedez ha già condotto LOL: chi ride è fuori e ha partecipato anche a Celebrity Hunted: Caccia all’uomo.

Nella serie tv The Ferragnez il pubblico vedrà il racconto di un periodo molto particolare per la coppia: quello che abbraccia la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Quindi lo show racconterà alcuni momenti importanti per la famiglia: dalla seconda gravidanza di Chiara, alla partecipazione di Fedez a Sanremo, fino alla nascita di Vittoria.

