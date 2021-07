FIFA 22: Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico

Electronic Arts ha sciolto la riserva e ora sappiamo chi saranno le entrambe le voci italiane che ci accompagneranno durante le partite su FIFA 22, il prossimo capitolo della storica serie di videogames dedicati al calcio. Lo sviluppatore americano, infatti, ha annunciato anche chi farà il commento tecnico oltre al già noto telecronista.

Si tratta di Pierluigi Pardo, per la telecronaca, e Lele Adani per il commento tecnico. Il primo ha prolungato il rapporto già in essere con EA Sports, che va avanti ormai da otto anni, il secondo è una new entry e quasi certamente presterà la sua voce anche per i successivi capitoli: nel commentare la notizia, infatti, Adani ha affermato di essere felice di poter annunciare la collaborazione con EA Sports “a partire da 2022“. Electronic Arts ha anche spiegato che la scelta di Adani è legata alle nuove caratteristiche di FIFA 22, che richiedono un commento “energico e coinvolgente“.

FIFA 22: l’annuncio

L’arrivo di Adani a FIFA 22 è stato annunciato dalla stessa EA Sports, che tramite il suo Country Manager per l’Italia Maurizio Finocchiaro ha fatto sapere: “Lele Adani è una personalità iconica nel mondo del calcio e la sua esperienza come giocatore di alto livello, e ora come incredibile commentatore, aggiungerà grande valore“.

EA Sports ha poi ribadito che per FIFA 22 serviva un commento realistico, ma emozionante, perché grazie alla tecnologia HyperMotion (disponibile solo nelle versioni di FIFA 22 per PS5, Xbox Series X|S e Stadia) il gioco sarà estremamente più realistico che in passato.

Lo sviluppatore ha infatti portato su un vero campo da gioco 22 calciatori vestiti con tute Xsense, che registrano ogni tocco e ogni minimo movimento. I dati raccolti sono stati poi elaborati da un algoritmo di machine learning per completare il profilo di ogni singolo giocatore.

Il risultato, promette EA, è talmente realistico ed appassionante da aver reso necessario un nuovo stile nel commento tecnico: quello di Adani.

FIFA 22: quando arriva

L’annuncio di Lele Adani al commento tecnico è anche un ulteriore passo di avvicinamento al lancio ufficiale di FIFA 22, previsto per il 1° ottobre 2021.

Il gioco sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series X|S. In edizione standard costerà 79,99 euro ed è già disponibile per il pre-ordine anche tramite Amazon.

FIFA 22 Standard Plus