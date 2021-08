FIFA 22, niente Juve, Roma, Lazio e Atalanta: i nomi

Si ripete anche quest’anno il problema dei diritti di sfruttamento dei nomi di alcuni club di calcio nei videogiochi. In questo caso su FIFA 22, in arrivo a brevissimo con molte novità ma senza i nomi ufficiali di Juventus FC, AS Roma, SS Lazio e Atalanta BC.

Il problema è sempre lo stesso: i top club di calcio “vendono" il loro nome in esclusiva ad un solo sviluppatore di videogiochi, di solito con un accordo pluriennale (e, in effetti, su FIFA la Juve non si chiama più Juve da FIFA 20). Quindi, in base agli accordi, i club si trovano col loro vero nome o su FIFA o su Pro Evolution Soccer (che da quest’anno, a sua volta, cambia nome). La cosa si complica ulteriormente, perché mentre queste quattro squadre italiane non compaiono ufficialmente in FIFA 22, perché hanno stretto accordi singoli con Konami e non con Electronic Arts, la Lega Serie A ha scelto proprio EA come Official Video Game Partner. E, come se non bastasse, i giocatori di Juventus, Roma, Lazio e Atalanta su FIFA 22 ci saranno, con nome, cognome e fattezze reali.

Juve, Roma, Lazio e Atalanta: i nomi

In virtù degli accordi presi dai singoli club con Konami e EA Juve, Roma, Lazio e Atalanta saranno presenti con i nomi ufficiali solo su PES, cioè su eFootball. Su FIFA 22, invece, questi club si chiameranno rispettivamente:

Piemonte Calcio

Roma FC

Latium

Bergamo Calcio

I giocatori di FIFA 22

Come detto, però, al contrario dei club i giocatori ci saranno anche su FIFA 22 in virtù di un altro accordo sui diritti: quello tra Electronic Arts e FIFPro, cioè la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels che rappresenta gli interessi dei calciatori professionisti di tutto il mondo.

Di conseguenza ogni giocatore dei quattro club italiani sarà presente anche su FIFA con il proprio nome, cognome e volto, ma senza i loghi del club in cui gioca.