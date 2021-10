Fifa 22 Ultimate Team è finalmente arrivato: tutte le novità

Dopo un’attesa lunghissima e anche estenuante per i fan più fedeli, nella giornata di oggi, venerdì 1 ottobre, Fifa 22 è finalmente disponibile all’acquisto per tutti. EA Sports ha reso contestualmente disponibile anche Fifa 22 Ultimate Edition, una sorta di “pacchetto tutto incluso" che offre delle opportunità interessanti.

Fifa 22 Ultimate Edition infatti offre la versione di Fifa 22 per PlayStation 5, quella per PlayStation 4 e ben 4.600 Fifa Points in un bundle dal prezzo conveniente rispetto allo scenario in cui si acquistassero singolarmente gli elementi che lo compongono. A parte la convenienza economica, Fifa 22 Ultimate Edition è equivalente a Fifa 22 “normale", il gioco che si candida ad essere ancora una volta il riferimento per gli amanti del pallone migliore, e non sorprende dunque che sia stato così atteso dai fan. Il cuore dell’esperienza sarà ancora una volta Ultimate Team, la modalità di gioco più gettonata in assoluto che quest’anno è stata oggetto di cambiamenti notevoli: eccoli.

Fifa 22 Ultimate Team: ecco le novità

Dal quale anno a questa parte, ad essere precisi fin dalla sua introduzione, Fifa Ultimate Team (molto spesso abbreviato in FUT) è e continua ad essere la modalità di punta dell’esperienza di gioco del titolo EA Sports. In Fifa 22 gli sviluppatori hanno rivisto completamente la modalità Division Rivals, forse la più amata dai fan di Fifa.

Division Rivals è in tutto e per tutto un evento stagionale con un nuovo sistema di avanzamento con novità anche per quanto riguarda le Ricompense: i giocatori continueranno a riceverle a cadenza settimanale, ma sono stati introdotti dei premi stagionali.

Con Fifa 22 arriva una nuova divisione denominata Elite, evidentemente pensata per chi ama le sfide poiché la progressione è tarata sulle statistiche dei migliori giocatori al mondo. Adesso infatti si potrà vedere chiaramente dove ci si trova all’interno della divisione e su cosa puntare per essere promossi.

FUT Champions è più fruibile

Gli sviluppatori hanno messo le mani pure a FUT Champions con delle modifiche profonde, come ad esempio all’accessibilità della modalità. In Fifa 22 infatti le tempistiche sono meno vincolanti e gli obiettivi più permissivi. In altre parole, FUT Champions potrà essere giocato in qualsiasi momento, non più solamente nel fine settimana.

In Fifa 22 sono state migliorate le possibilità di personalizzazione degli stadi attraverso l’incremento degli elementi estetici disponibili. Si può pure personalizzare un’area vip all’interno dello stadio. “La varietà di personalizzazione è tale da garantire contenuti sempre nuovi nel corso di un anno intero", ha assicurato chi ha lavorato al progetto Fifa 22.

Altra novità assoluta di Fifa 22 Ultimate Team è Heroes, una modalità che celebra i calciatori più amati dal pubblico e che è stata assemblata sui momenti entrati nelle menti e nel cuore degli appassionati. Attraverso questa modalità si potranno ricreare alcuni dei momenti più iconici della storia del calcio.

