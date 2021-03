3 film da guardare per la Festa della Donna

L’8 marzo si celebra la Festa della Donna, una ricorrenza internazionale per ricordare le lotte sociali e politiche combattute da parte delle donne e per porre l’attenzione su discriminazioni che ancora esistono nei loro confronti.

La celebrazione nasce nel 1909 negli Stati Uniti per poi diffondersi in altri Paesi. Arriva in Italia nel 1922. È possibile festeggiare questa giornata in tanti modi, per esempio guardando un film sull’universo femminile e sulle battaglie politiche. Il cinema ci offre diversi punti di vista e ci mostra tante facce di questo tema: dalle storie di violenza nei confronti delle donne, alle discriminazioni, alla parità di genere nei diversi ambiti della società, alle lotte contro gli stereotipi, per l’emancipazione e l’autodeterminazione. Tutti temi ancora molto vivi e che tutt’oggi le donne affrontano quotidianamente. Ecco perché è importante conoscerli e capirli, e i film in questo possono aiutare tutti. Per questo motivo, scopriamo quali sono i tre film perfetti da guardare l’8 marzo.

Suffragette, il film: disponibile su Chili e altri canali

Suffragette è il film perfetto da guardare l’8 marzo. Diretto da Sarah Gavron è ambientato nei primi anni del 1900 e racconta le battaglie di Maud Watts, una donna londinese che combatte per il diritto al voto.

La trama è quindi incentrata sull’evoluzione del movimento suffragista femminile in Inghilterra. Nel cast troviamo diverse star internazionali, tra cui Carey Mulligan, Brendan Gleeson, Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, Romola Garai e Meryl Streep.

Il film Suffragette è disponibile su Chili, ma anche su Rakuten TV (on demand), su Google Play e iTunes a 5,99 €.

Ladies First su Netflix

Ladies First è un docu-film di 40 minuti, incentrato sulla vita di Deepika Kumari, atleta indiana che per quattro volte ha vinto la medaglia d’argento per tiro con l’arco nella Hyundai Archery World Cup. Il documentario ricostruisce la storia dell’arciera, dall’infanzia vissuta in povertà, fino alla scoperta dell’arco, uno sport che la fa innamorare e scalare le classifiche mondiali, superando numerose difficoltà.

Il film nasce per ispirare le giovani donne a combattere per le proprie passioni, superando tutti gli ostacoli sociali e culturali e le tante difficoltà che devono affrontare, spesso ignorate e taciute.

Ladies First ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come miglior documentario al New York Film Festival. Il film è disponibile su Netflix.

Il Diritto di contare su Disney +

Il terzo film da guardare in questa giornata è Il diritto di Contare, diretto da Theodore Melfi. La pellicola è basata sull’omonimo romanzo di Margot Lee Shetterly ed è incentrato sulla vera storia di Katherine Johnson, matematica e scienziata afroamericana, che collaborò con la NASA al Programma Mercury e la missione Apollo 11.

Nel film emergono le battaglie che si trovò ad affrontare in quanto donna e nera in un settore dove dominavano gli uomini, che la trattano con sufficienza. Il film tratta un argomento importante: la rappresentanza delle donne in determinati percorsi di studio e settori, come quelli legati alle materie STEM, acronimo inglese che indica le scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Nonostante si siano fatti numerosi passi in avanti, esiste tutt’oggi una situazione di disparità di genere di cui parlare e per cui lottare.

Il diritto di contare è disponibile su Disney +.

Questi sono solo alcuni dei film sul mondo femminile e sulle battaglie che lo caratterizzano, naturalmente è possibile trovarne tanti altri nelle diverse piattaforme di streaming.