Film e serie tv con Tom Holland in streaming

Fonte foto: Netflix

Noto per la sua tendenza a lasciarsi sfuggire spoiler durante le interviste, oltre che ovviamente per le apprezzate interpretazioni che hanno già caratterizzato la sua carriera, Tom Holland è uno degli attori più noti della sua generazione. Nato nel 1996 a Londra, dal 2021 è legato sentimentalmente all’attrice Zendaya. Non tutti sanno che la prima esperienza di Holland davanti a un pubblico è stata nel mondo del musical, mentre ben più risaputo è il fatto che il ruolo che lo ha lanciato come star globale è quello di Peter Parker/Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Ma quali sono gli altri film di Tom Holland da vedere in streaming? Ecco i titoli da cercare.

The Impossible

Il primo ruolo di Tom Holland al cinema è stato in questo film drammatico del 2012. Ambientata nel dicembre 2004, la storia ha per protagonista Maria e Henry, una coppia in vacanza in Thailandia con i tre figli nei giorni del devastante tsunami che ha causato più di 220mila vittime. Il film si può vedere su NOW e Prime Video.

Uncharted

L’ultimo film con Tom Holland, invece, si intitola Uncharted: è uscito nel 2022 e si può vedere su Netflix. I protagonisti sono Nathan Drake e Sully, suo compagno di avventure, che si dedicano alla pericolosa ricerca di un tesoro perduto. Nel cast ci sono anche Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

Spider-Man

Come accennato, quello di Spider-Man è uno dei ruoli per cui Tom Holland è maggiormente noto. Lo troviamo con l’iconico costume rosso e blu nel film Spider-Man: No Way Home, che è uscito nel 2021 e attualmente è visibile su Netflix e NOW. Spider-Man: Far From Home è invece del 2019 e si trova su Netflix, TIM Vision, Disney+ e Prime Video. Spider-Man: Homecoming, del 2017, è invece su Netflix e NOW.

Avengers

Tom Holland fa anche parte del cast di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, entrambi diretti da Anthony e Joe Russo e usciti rispettivamente nel 2018 e 2019. Tutti e due i film sono visibili in streaming su Disney+.

Chaos Walking

Tom Holland è stato recentemente protagonista anche di Chaos Walking, uscito nel 2021. Il film è ambientato in un futuro distopico dove una misteriosa infezione rende udibili i pensieri di tutte le persone, di fatto privandole della privacy. Si trova a noleggio su Prime Video.

Cherry – Innocenza perduta

Uscito nel 2021 e visibile su Apple TV+, in questo film diretto dai fratelli Russo il protagonista Cherry (Tom Holland) abbandona gli studi e si arruola come medico dell’esercito in Iraq. Quando torna a casa, però, il trauma della guerra ha lasciato segni profondi dentro di lui e lo porta su una strada dolorosa e pericolosa.

Le strade del male

Oltre a Tom Holland, nel cast di questo film ci sono Bill Skarsgård e Riley Keough. Nella trama alcune persone con cattive intenzioni incombono su un giovane che desidera proteggere i suoi cari e trovare giustizia. Si trova su Netflix.