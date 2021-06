3 film serie tv sul calcio da guardare su Netflix

Il calcio è una passione di tanti italiani, che oltre a guardare le partite delle loro squadre del cuore possono anche godersi molte serie tv in streaming. Infatti, aumentano gli show incentrati sulla vita e le vicende dei calciatori e delle squadre di calcio.

Accanto alle serie biografiche e ai documentari, esistono anche titoli esclusivi, dove i personaggi fanno comunque parte dell’universo del pallone. Chi vuole godersi una serata diversa dal solito, ma in compagnia di una bella serie incentrata sul calcio, può trovare tanti titoli su Netflix. Uno dei più famosi è Il Calciatore, la serie del 2019 che racconta la vita di Maradona. Invece, tra le ultime uscite spicca Il Divin Codino, docu-serie sulla vita e le imprese calcistiche di Roberto Baggio. Ma gli esempi sono davvero tanti: da The English Game a Pelè: il re del calcio. Come destreggiarsi tra tante alternative? Ecco 3 titoli sul calcio imperdibili, che è possibile trovare su Netflix.

Il Divin Codino: il film su Roberto Baggio

Il Divin Codino fa parte delle novità di giugno di Netflix. Il film è incentrato sui 22 anni di carriera del famoso calciatore Roberto Baggio, si sofferma sia sulle sue imprese calcistiche, sia sulla sua vita, analizzando i conflitti con i vari allenatori, ma anche con il padre. La pellicola riesce a mostrare le diverse sfaccettature del campione e il suo percorso per diventare una delle icone del calcio italiano.

Maradona in Messico: docu-serie sul campione

Di Maradona si è raccontato tanto, esistono anche diversi programmi, serie e film incentrati sulla sua vita. Una di queste è disponibile su Netflix e si intitola Maradona in Messico. Racconta il momento in cui il calciatore arrivò a Culiacán, con una missione ben chiara, quella di salvare la squadra locale dei Dorados.

Negli scorsi mesi, anche Amazon ha annunciato di stare lavorando a una serie tv biografica incentrata sul campione. Il titolo è Maradona – Sogno Benedetto e uscirà al più presto. Tre attori interpreteranno Maradona nelle diverse fasi della sua vita e saranno Nazareno Casero (Cronaca di una fuga), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax).

Pelè: il re del calcio

Il terzo e ultimo titolo proposto è incentrato sulle vicende di un altro enorme campione del calcio, Pelè. Il documentario di Netflix si sofferma sulla vita del calciatore, il cui vero nome era Edson Arantes do Nascimento. Ebbe tanti successi nella sua vita: fu l’unico a vincere tre Coppe del mondo, fino a diventare un vero e proprio eroe nazionale in Brasile. Il percorso culminò con la vittoria della nazionale ai Mondiali del 1970.

La piattaforma offre altri titoli per chi ama il calcio, come la pellicola italiana Il Campione o The English Game, la serie che farà impazzire appassionati e tifosi.