Final Audio ZE8000, gli auricolari wireless che costano più delle AirPods Pro

Final è uno dei brand più noti dagli audiofili ma, in materia di auricolari Bluetooth, l’azienda è ancora relativamente nuova nel settore con i primi dispositivi che risalgono solo allo scorso anno. Con le ZE8000, Final ha cercato di fare il salto di qualità, proponendo un prodotto che promette grandi performance di riproduzione ma che è disponibile a un prezzo decisamente importante, che supera di parecchio anche il costo delle AirPods Pro (Seconda Generazione), considerate il punto di riferimento nel mercato.

Naturalmente gli auricolari Final ZE8000, non sono progettati per essere un dispositivo casual, da utilizzare magari durante gli allenamenti in palestra. Puntano a una fascia di mercato più specifica, quella composta da audiofili appassionati in cerca di un paio di auricolari che mettano il sound davanti a tutto il resto.

Final Audio ZE8000: caratteristiche tecniche

Tra le particolarità degli auricolari Final Audio ZE8000 alcune nuove tecnologie sviluppate appositamente per quest modello, che è compatibile con i codec SBC, AAC, Qualcomm aptX, aptX Adaptive e Snapdragon Sound.

Come il driver da 13 mm a bassissima distorsione f-CORE for 8K SOUND con risposta in frequenza da 20 Hz a 44 kHz. Per queste cuffie Final ha optato anche per l’uso di amplificatori di classe AB, che sono ben noti agli appassionati per un buon equilibrio tra la qualità del suono riprodotto e una discreta efficienza energetica.

Generalmente le cuffie wireless utilizzano amplificatori di classe D, orientati più al risparmio energetico che all’efficienza sonora. In questo caso, però, l’azienda ha preferito una durata della batteria leggermente inferiore ma un sound nettamente migliore.

Proprio la batteria promette 5 ore di ascolto (con ANC attivato) con una carica completa che salgono a 15 con l’utilizzo della custodia. Per una ricarica completata ci vuole circa 1 ora e mezza, mentre collegando alla rete elettrica gli auricolari per 5 minuti c’è un guadagno di altri 45 minuti di riproduzione, secondo i dati ufficiali.

La Cancellazione attiva del rumore (ANC) delle ZE8000 si basa su microfoni MEMS (Micro Electromechanical Systems) Knowles di alta qualità, che captano meglio il suono permettendo all’algoritmo di selezionare in modo preciso solo il rumore da eliminare. Lo stesso sistema è usato anche per il Beamforming, tecnologia che serve a migliorare la qualità durante le telefonate, e per la modalità Wind-Cut, che provvede alla cancellazione solo del rumore del vento, utile soprattutto per un utilizzo all’esterno.

Tra le altre impostazioni a disposizione anche Ambient Sound e Voice Through che consentono all’utente di ascoltare ciò che lo circonda regolando automaticamente il volume della musica. La modalità Voice Through, soprattutto, è sviluppata specificatamente per gestire il volume dell’audio, affinché non intralci le conversazioni.

Volume Step Optimizer, invece, permette di regolare in maniera molto più precisa il volume di riproduzione ottenendo un maggior controllo sugli intervalli.

Queste funzionalità e tutte quelle presenti nelle ZE8000 possono essere attivate e gestite dall’applicazione ufficiale Final Connect, disponibile sia per Android che per iOS. Presente infine la certificazione IPX4, quindi gli auricolari sono resistenti a leggeri spruzzi d’acqua.

Final ZE8000: quanto costano

Gli auricolari Final Audio ZE8000 sono disponibili nelle colorazioni bianco e nero. Il prezzo sullo store ufficiale è di 349 euro, quindi addirittura superiore a quello delle AirPods Pro di seconda generazione di Apple che, lo ricordiamo, hanno un prezzo di listino di 299 euro.