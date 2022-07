Fire TV Cube, con l’offerta Prime Day lo sconto è incredibile

Il Prime Day è ufficialmente iniziato. Sebbene manchino ancora un paio di giorni alle 48 ore di offerte riservate ai clienti Amazon Prime, la piattaforma di e-commerce ha già iniziato a lanciare le prime promozioni. E riguardano i prodotti Amazon come gli smart speaker Echo Dot, le videocamere di sicurezza Blink e anche alcuni modelli di Fire TV Stick. E qui vi parleremo proprio del Fire TV Stick Cube, l’unico modello che troviamo in promo in questo anticipo delle offerte del Prime Day. E si tratta di una super offerta al minimo storico: il lettore multimediale è disponibile con uno sconto del 42% che fa risparmiare 50€ sul prezzo di lancio.

Il Fire TV Cube è il più potente tra i Fire TV lanciati da Amazon. Ha un processore hexa-core che permette di lanciare qualsiasi applicazioni in pochissimi secondi e soprattutto supporta lo streaming in 4K UHD. Si potranno vedere i propri film e serie TV preferite alla massima qualità senza nessun problema di buffering. Ed essendo un dispositivo realizzato da Amazon c’è anche Alexa integrata: con l’assistente vocale sarà possibile lanciare programmi con la propria voce e gestire gli altri dispositivi per la smart home.

Come tutte le offerte per il Prime Day, anche questa è riservata solamente ai clienti Amazon Prime. Se ancora non sei iscritto e vuoi approfittare dei tantissimi servizi riservati ai clienti Prime, lo puoi fare ora cliccando qui.

ISCRIVIT AD AMAZON PRIME E APPROFITTA DELLE OFFERTE DEL PRIME DAY

Fire Tv Cube: a cosa servono e come funzionano

Se volete rendere veramente smart il vostro televisore, il Fire TV Stick Cube è la scelta migliore che possiate fare. Il lettore multimediale è veramente facile da utilizzare e offre tantissime funzionalità.

In cosa si differenzia il Fire TV Cube dagli altri modelli di Fire TV? In primis nel design: come si può intuire dal nome ha una forma cubica e non si collega direttamente al televisore tramite la porta HDMI, ma ha bisogno di un adattatore (che si trova nella confezione). E poi la grande differenza è la velocità del processore e la qualità delle immagini. Il Fire TV Cube è il più potente tra i lettori multimediali di Amazon grazie alla presenza di processore hexa-core e supporta la risoluzione 4K UHD. La qualità di film e serie TV in streaming è elevatissima e c’è il supporto a tutte le piattaforme video, a partire da Amazon Prime Video.

Essendo un prodotto Amazon non può mancare Alexa. Grazie all’assistente vocale è possibile lanciare un’applicazione, aumentare il volume o controllare un dispositivo della smart home utilizzando semplicemente la propria voce.

L’altro grande segreto che rende il Fire TV Cube unico nel suo genere è la facilità di installazione e configurazione. Basta collegarlo alla presa della corrente, alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi di casa per iniziare a utilizzarlo. In meno di cinque minuti sarà possibile installare applicazioni e sfruttare a pieno tutte le funzionalità offerte dalla chiavetta multimediale.

Fire TV Cube in offerta per il Prime Day 2022: prezzo e sconto

Da oggi (8 luglio) il Fire TV Cube è in offerta su Amazon a un prezzo di 69,99€, con uno sconto di ben il 42%. Per il lettore multimediale di Amazon si tratta del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 14€ al mese. Come abbiamo già detto in precedenza, l’offerta è riservata solamente ai clienti Amazon Prime.

Non tenete in considerazione il prezzo che vedete nel banner: cliccando sul prodotto si viene indirizzati alla pagina prodotto con il prezzo scontato.

Fire TV Cube

OFFERTE PRIME DAY

MIGLIORI OFFERTE DEL GIORNO

OFFERTE LAMPO