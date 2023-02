Fire TV Stick, l’offerta è incredibile: sconto mozzafiato

Febbraio è cominciato da pochi giorni ma Amazon già comincia a deliziarci con tantissime offerte sui suoi prodotti migliori. Oltre alle telecamere e agli smart speaker, da oggi troviamo in offerta anche le Fire TV Stick, le chiavette multimediali dell’azienda statunitense che non hanno bisogno di molte presentazioni. Sono semplicemente uno die prodotti più venduti di sempre sul sito di e-commerce e oramai le troviamo nelle abitazioni di tantissimi italiani.

I motivi sono diversi: in primis il costo accessibile a molti. Per il modello più economico bisogna spendere solamente poco più di 20€. E anche i modelli top, come ad esempio il Fire TV Stick 4K Max, lo troviamo in promo a meno di 40€ (oggi è scontato del 38%). Il secondo motivo, invece, riguarda le tantissime funzionalità offerte e la facilità di utilizzo. La chiavetta di Amazon ti risolve tantissimi problemi di compatibilità e ti permette di accedere a tantissime piattaforme di video streaming. Se ancora non l’avete acquistata, oggi è il momento giusto: costa pochissimo.

N.B. Il prezzo che viene riportato nei banner è errato. Per vedere quello corretto con lo sconto bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick: a cosa serve

Il Fire TV Stick è probabilmente il dispositivo più apprezzato tra quelli realizzati in questi anni da Amazon. E anche uno dei più venduti. La semplicità d’utilizzo e le tante funzionalità offerte agli utenti sono il segreto del suo successo e della sua presenza sempre più massiccia nelle abitazioni degli italiani.

Ma a cosa serve il Fire TV Stick? Molto semplicemente si tratta di una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del TV e che permette di accedere a una piattaforma dove poter scaricare tantissime app differenti, da quelle dedicate allo streaming video (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e tante altre per intenderci) fino ai videogame. Il dispositivo è utile anche a coloro che hanno già uno TV smart perché amplia di molto le funzionalità a disposizione.

Il Fire TV Stick, in tutte le sue versioni, è compatibile con Alexa e quindi si può utilizzare il telecomando compreso nella confezione sia per lanciare un’app, sia per gestire i diversi dispositivi smart presenti in casa (telecamere, lampadine e tanto altro).

La configurazione avviene in pochissimi minuti. Basta collegarla alla presa della corrente e poi alla porta HDMI e poi accedere all’app per lo smartphone e seguire la procedura guidata. In pochissimi minuti la chiavetta sarà configurata e potrete iniziare a utilizzarla.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi in offerta su Amazon troviamo i quattro principali modelli Fire TV Stick. Si parte con il modello Lite disponibile con uno sconto del 27% e lo si paga poco più di 20€. Il modello "normale", invece, è a poco meno di 25€ con uno sconto del 38%. Stesso sconto anche per il modello più carrozzato, il Fire TV 4K Max. Ottima promo anche per il Fire TV Stick 4K disponibile con uno sconto di ben il 42%. Ecco una tabella riassuntiva con i prezzi e lo sconto per ogni modello.

Fire TV Stick Lite – 21,99€ (-27%)

Fire TV Stick – 24,99€ (38%)

Fire TV Stick 4K – 34,99€ (42%)

Fire TV Stick 4K Max – 39,99€ (38%).

La spedizione avviene in tempi rapidissimi e arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore. C’è la possibilità di pagarla anche in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

