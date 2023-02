Amazon, le migliori offerte della settimana con sconti imperdibili: ecco quali sono

Inizia una nuova settimana e Amazon ci delizia con nuove offerte imperdibili su migliaia di prodotti. Con San Valentino oramai alle spalle, sul sito di e-commerce restano disponibili ancora molte promo interessanti, soprattutto sui dispositivi più amati degli utenti. Ci riferiamo logicamente a smartphone, smart TV, smartwatch, ma anche su dispositivi per la smart home o elettrodomestici per la casa. Ancora per qualche giorno è possibile acquistare con uno sconto esagerato i migliori dispositivi firmati Amazon, comprese le amatissime Fire TV Stick. Inoltre, torna anche la promo esclusiva con uno sconto extra del 30% su tutti i prodotti Amazon Warehouse, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati

Questa settimana si caratterizza anche per offerte speciali su dispositivi ancora non disponibili sul mercato. Grazie alle promo lancio è possibile risparmiare cifre importanti per il nuovissimo OnePlus 11, smartphone premium che assicura prestazioni elevatissime, e per il Poco X5, smartphone medio di gamma che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. Molto interessante anche l’offerta che troviamo sullo smart TV Samsung Crystal da 50", scontato del 41% e disponibile a un prezzo super interessante. Offerte che hanno una offerta limitata e che in alcuni casi durano pochissimi giorni o ore.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le promo più interessanti della settimana: le trovate elencate qui in basso. Basta cliccare su ogni link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Se, invece, volete scoprire le caratteristiche trovate poco più in basso una breve descrizione del dispositivo.

Migliori offerte Amazon 13-19 febbraio

Amazon: le offerte della settimana

Se volete conoscere qualche funzionalità extra dei prodotti in offerta questa settimana su Amazon, le trovate nei prossimi paragrafi. Per ogni dispositivo abbiamo raccolto in una breve descrizione le caratteristiche più importanti. Non vi resta che leggerle.

OnePlus 11 + OnePlus Buds Pro 2

Amazon ci sorprende con una super promo lancio per il nuovissimo OnePlus 11, disponibile sul mercato dal 16 febbraio. Acquistandolo oggi si ottengono anche le cuffie OnePlus Buds Pro 2 e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Le caratteristiche dello smartphone sono davvero speciali: processore Snapdragon 8 Gen 2 (il meglio di quanto offre il mercato in questo momento), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e fotocamera ultragrandangolare da 48MP. Super anche la batteria da 5000mAh con ricarica veloce fino a 100W che impiega meno di mezzora per avere il 100% di autonomia. Che dire delle OnePlus Buds Pro 2: basta sapere che sono una delle migliori alternative alle AirPods e che assicura un suono naturale top di gamma.

OnePlus 11 + OnePlus Buds Pro 2

Poco X5

Non solo OnePlus 11. Questa settimana su Amazon ha fatto il suo debutto anche il Poco X5, smartphone lowcost della grande famiglia Xiaomi. E per il suo debutto lo troviamo in promo lancio con uno sconto del 17% che fa risparmiare 50€ sul prezzo di listino. A meno di 250€ difficile trovare di meglio: processore prestazione Snapdragon, schermo ultra fluido da 6,67" e refresh rate a 120Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e batteria che dura fino a due giorni. Cosa chiedere di più a uno smartphone lowcost?

Poco X5

Oppo A16

Non solo smartphone top, per chi vuole spendere veramente poco su Amazon troviamo in offerta con uno sconto ottimo del 23% l’Oppo A16. Lo si paga molto meno di 150€ e assicura tutte le funzioni tipiche di uno smartphone: chiamate, app social e di messagistica, foto. Schermo ampio da 6,52", processore prestazionale, tripla fotocamera posteriore e batteria da 5000mAh per una durata prolungata. A questo prezzo difficile chiedere di meglio.

Oppo A16

TicWatch Pro 3

Torna a fare capolino su Amazon una delle migliori offerte per uno smartwatch. Da oggi, infatti, troviamo il TicWatch Pro 3 con un doppio sconto che fa risparmiare esattamente il 50%. Acquistandolo oggi risparmi 150€ e acquisto uno smartwatch veramente top. Doppio schermo, processore prestazionale, modalità di risparmio energetico che fa aumentare la durata della batteria fino a un massimo di 45 giorni. Più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale), monitoraggio della salute in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro e sistema operativo WearOS che mette a disposizione tantissime app.

TicWatch Pro 3

Apple Watch 7

L’offerta che non ti aspetti. Questa settimana su Amazon troviamo anche l’Apple Watch 7 nella versione da 41mm GPS + Cellular. Grazie allo sconto del 26% il prezzo scende al punto più basso di sempre e si risparmiano quasi 200€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Design elegante, funzionalità premium per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e tutta una serie di sensori avanzati che accompagnano nella vita di tutti i giorni. Una promo da non farsi scappare.

Apple Watch 7

Poco Watch

A dispetto del nome, il Poco Watch non ha nulla di "Poco" se non il prezzo. Oggi, infatti, lo troviamo al minimo storico con uno sconto veramente eccezionale che porta il prezzo a un punto bassissimo. Per il resto è un dispositivo super affidabile: schermo da 1,6 pollici, design ultraleggero, chip integrato per il posizionamento satellitare, resistente all’acqua, monitoraggio completo dell’attività fisica e della salute. Un rapporto qualità-prezzo difficile da trovare in giro.

Poco Watch

Samsung Crystal UE50BU8570

Se siete alla ricerca di uno smart TV da "salotto" a un buon prezzo, questa è l’offerta che fa per voi. Su Amazon continuano le offerte sugli smart TV Samsung e da questa settimana troviamo il Samsung Crystal UE50BU8570 con schermo 4K UHD da 50" in offerta con uno sconto ottimo del 41% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. Si tratta di una promo davvero interessante per uno smart TV "lowcost", adatto a qualsiasi situazione e che assicura immagini con una qualità elevatissima. E grazie all’integrazione con Alexa e Google Assistant puoi anche gestire i dispositivi per la smart home.

Samsung Crystal UE50BU8570

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

Sconto enorme per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo, modello top di gamma che dispone anche di una stazione per lo svuotamento automatico. Oggi lo troviamo con uno sconto che fa risparmiare esattamente 500€ e fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento e ha un’autonomia prolungato adatta a un’abitazione di grandissime dimensioni. Mappatura 3D dell’abitazione e controllo in tempo reale del lavaggio tramite l’app dello smartphone.

Ecovacs Deebot X1 Turbo

Tp-Link Tapo C110

Per proteggere la propria abitazione c’è bisogno di una telecamera top come la Tp-Link Tapo C110 che troviamo oggi in offerta a un prezzo speciale. Si tratta di una promo esclusiva che troviamo solo su Amazon per una telecamera dalle dimensioni ridotte e che riesce a camuffarsi molto bene all’interno dell’abitazione. Immagini in alta risoluzione, visione notturna fino a 8 metri e riceve notifiche istantanee nel caso in cui la videocamera rileva qualche movimento sospetto. C’è anche il supporto alla scheda microSD per salvare le immagini in locale.

Tp-Link Tapo C110

Ariete 919

Se siete degli amanti della pizza fatta in casa, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi troviamo il forno Ariete 919 in offerta con uno sconto del 26% e ha un prezzo super abbordabile. Permette di cucinare la piazza napoletano alla perfezione e grazie alla pietra refrattaria sembrerà di essere al ristorante. Ha 5 livelli di temperatura per regolare al meglio la cottura. Facile da pulire.

Ariete 919

Fire TV Stick

Per San Valentino Amazon ha scontato uno dei suoi prodotti di punta: la Fire TV Stick. In questi giorni troviamo tutti i modelli in offerta, con sconti che arrivano al 42% per il Fire TV Stick 4K. Oramai queste chiavette multimediali sono immancabili nelle case degli italiani e vi consigliamo di approfittare immediatamente di questa super promo.

Fire TV Stick

Kenwood planetaria

Super promo per il robot da cucina muktifunzione Kenwood KVC3170S che all’occorrenza si trasforma anche in un frullatore o in un tritacarne. Oggi lo troviamo scontato del 50% e si risparmiano ben 250€ sul prezzo di listino. Potente, indispensabile nelle tua cucina e con 3 diversi ganci per dare libero sfogo alla tua fantasia. Lo puoi personalizzare anche con 25 diversi accessori. Promo incredibile.

Planetaria Kenwood

Amazon Warehouse

Dal 13 febbraio al 21 marzo torna la promo speciale dedicata ad Amazon Warehouse, la sezione Sconti esadell’e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Per alcuni dispositivi selezionati c’è la possibilità di sfruttare uno sconto supplementare del 30% che fa letteralmente crollare il prezzo. Per scoprire quali sono questi prodotti basta cliccare su questo link.