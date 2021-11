Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense in grande sconto per il Black Friday

Tra gli smartwatch con funzioni specifiche per lo sport e la salute, quelli di Fitbit sono certamente tra i più ricercati. I prodotti dell’azienda americana, appartenente al gruppo Alphabet (cioè Google), sono infatti molto ricercati dal punto di vista estetico e molto ben dotati in quanto a sensori e funzioni.

I due modelli più evoluti, all’interno della gamma Fitbit, sono gli smartwatch Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense, con quest’ultimo praticamente identico all’altro, ma con in più la capacità di calcolare il livello di stress con il cosiddetto “sensore EDA" e fare un elettrocardiogramma. Per il resto, i dispositivi hanno lo stesso schermo, la stessa batteria, lo stesso software ma tra i due ci sono 70 euro di differenza nel prezzo. Differenza non da poco, che ha spinto molti a preferire il Versa 3 al Sense, una scelta tutto sommato giusta, se non si ha espressamente bisogno delle poche funzioni aggiuntive. Adesso, però, la valutazione su quale Fitbit scegliere potrebbe cambiare grazie ai corposi sconti per il Black Friday di Amazon.

Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense: caratteristiche tecniche

Come già detto, il Fitbit Versa 3 e il Fitbit Sense sono quasi identici tranne le differenze alle quali abbiamo già accennato. Vediamo, per questo, le altre caratteristiche tecniche che accomunano i due smartwatch di Fitbit.

Il display è di tipo AMOLED, touch da 1,58 pollici e con funizone “Always On“, di forma quadrata (40×40 millimetri) e protetto da un robusto Gorilla Glass 3. La cassa è in alluminio, mentre il cinturino in silicone, quindi questi smartwatch sono molto leggeri (circa 30 grammi).

E’ presente il GPS, come anche il WiFi e il Bluetooth, per collegare lo smartwatch al telefono e leggere le notifiche o fare chiamate, grazie al microfono integrato. Grazie al microfono si possono usare anche gli assistenti vocali Google Assistant o Amazon Alexa. C’è anche il chip NFC per usare lo smartwatch per pagare ai POS.

Ben nutrita la dotazione dei sensori: battito cardiaco, Sp02 (livello di ossigeno nel sangue), temperatura cutanea, accelerometro, altimetro, luce ambientale, barometro, giroscopio.

Infine, molto buona anche la batteria, con una autonomia dichiarata da Fitbit che può arrvare a 6 giorni con una sola carica.

Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense: l’offerta Black Friday

Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense hanno un prezzo di listino, rispettivamente, di 229,99 euro e 299,99 euro, perfettamente in linea con la fascia di mercato in cui si posizionano. Cioè quella alta, la stessa dove giocano gli Apple Watch.

In occasione del Black Friday entrambi gli smartwatch Fitbit sono in forte sconto, con un taglio del prezzo di almeno il 30%.

Fitbit Versa 3 – Smartwatch 1,58 pollici con sensore Sp02

Fitbit Sense – Smartwatch 1,58 pollici con sensore Sp02 e rilevamento dello stress