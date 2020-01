Fortnite Capitolo 2: ecco quando inizia la Stagione 2

25 Gennaio 2020 - Finalmente abbiamo una data ufficiale: la Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite inizierà il 20 febbraio. L’inizio della nuova stagione è stato posticipato di due settimane per dar modo agli sviluppatori di Epic Game di continuare a lavorare sul nuovo motore fisico Chaos di Unreal Engine che dovrebbe portare notevoli miglioramenti al gioco, soprattutto sulla fisica degli oggetti.

Il conto alla rovescia è oramai iniziato e ai giocatori di Fortnite è rimasto poco più di un mese per completare tutte le sfide della prima Stagione del Capitolo 2. Stagione che è durata molto di più rispetto al normale e che ha visto il lancio di molti eventi a tema (sfide natalizie, collaborazione con TikTok) e tante altre ce ne saranno prima della fine della Stagione 1. Epic Games, infatti, ha assicurato che sta lavorando su molte novità che arriveranno solo dopo il 20 febbraio, ma per rendere meno amara l’attesa ha pronto un evento della durata di ben tre settimane che metterà in palio tanti premi.

Fortnite, nuovo motore grafico Chaos di Unreal Engine: partono i test

Con l’aggiornamento 11.50 che dovrebbe arrivare entro l’inizio di febbraio, Fortnite ha in serbo una grossa novità: il lancio del nuovo motore grafico Chaos di Unreal Engine. In queste settimane gli sviluppatori hanno lavorato duramente per rendere il gioco compatibile con il motore grafico e ridurre al minimo i bug e i problemi.

Per evitare qualsiasi disservizio, Epic Games ha iniziato la fase di test con un numero ristretto di giocatori. Se i feedback saranno positivi e non ci saranno grosse problematiche da risolvere, il nuovo motore grafico dovrebbe fare il suo debutto entro l’inizio di settembre.

Cosa cambierà con il motore grafico Chaos? Le differenze più grandi i giocatori le dovrebbero vedere nella distruttibilità degli ambienti e nella fluidità nei movimenti. Un cambio che può essere definito epocale, ma necessario per far restare Fortnite sulla cresta dell’onda.

Quando inizia la Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite

Segnatevi questa data: giovedì 20 febbraio inizierà la Stagione 2 del Capitolo 2 di Fornite. Sta oramai per concludersi la Stagione più lunga della storia del videogame, durata quattro mesi e che ha regalato tante sorprese ed eventi. E tanti altri ne reglaerà in questi ultimi trenta giorni. Cosa si devono aspettare i giocatori dalla Stagione 2 Capitolo 2 di Fornite? Tante novità, a dirlo è stata la stessa Epic Games. Ma che non si è voluta sbottonare più di tanto su cosa verrà introdotta. Non resta che aspettare il 20 febbraio e vedere cosa cambierà in Fortnite.