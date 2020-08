Fortnite, come giocare sugli smartphone Android e iPhone

Il primo atto della sfida lanciata da Epic Games a Google e Apple ha portato all’eliminazione dell’app di Fornite dal Google Play Store e dall’App Store. Ma si tratta solamente di un primo round che vedrà fronteggiarsi da una parte Epic Games, che non accetta di dover pagare il 30% dei ricavi prodotti dal Fortnite su mobile alle due aziende, e dall’altra parte Google e Apple che accusano la software house di non rispettare le regole che tutte le altre aziende (grandi e piccole) seguono per pubblicare le loro app sui due store online.

In mezzo a questa lotta ci sono gli utenti, che svolgono il ruolo di vittime e seguono l’evolversi della vicenda per capire cosa fare e se potranno ancora utilizzare l’app di Fortnite su tablet e smartphone. Per il momento Fortnite è ancora funzionante sui dispositivi dove era stato già installato, mentre non può più essere scaricato perché l’app è stata eliminata dal Google Play Store e App Store. Chi vuole continuare a giocare a Fortnite da Android e iOS lo potrà fare in futuro? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda.

Perché Fortnite non è più disponibile su Android e iOS

L’app di Fornite è stata cancellata dallo store mobile di Google e iOS e il motivo è abbastanza semplice. Il 13 agosto 2020 Epic Games ha deciso di aggiungere un nuovo metodo di pagamento sull’app di Fornite che aggira l’obbligo di destinare il 30% dei ricavi a Google e Apple. Questo metodo va contro le regole imposte dal Google Play Store e dall’App Store e le due aziende hanno prontamente eliminato l’app di Fortnite dagli store online.

Come giocare a Fortnite su Android

Chi ha già installato Fornite tramite il Google Play Store potrà continuare a giocare senza nessun problema, ma non riceverà nessun aggiornamento. L’ultima versione disponibile è la 13.40 e non si potrà accedere alla nuova stagione (Stagione 4 Capitolo 2) quando sarà disponibile.

Gli utenti Android, però, hanno delle strade alternative per scaricare l’app di Fornite sempre aggiornata: lo store online di Samsung (solo per dispositivi dell’azienda sudcoreana), oppure direttamente dal sito di Epic Games tramite APK.

Come giocare a Fortnite su iPhone e iPad

Per chi gioca a Fortnite da un iPhone o da un iPad la questione è molto simile a quella per gli utenti Android. Chi ha già scaricato l’app potrà continuare a giocarci, ma non riceverà nessun nuovo aggiornamento, a partire dalla nuova stagione. Inoltre, essendo iOS un sistema operativo chiuso, gli utenti non potranno scaricare l’app da store di terze parti.