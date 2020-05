Fortnite, come scegliere l'identità dell'Agenzia nel Capitolo 2 Stagione 2

Il Capitolo 2 della Stagione 2 di Fortnite sta arrivando oramai alla conclusione. Con l’arrivo dell’aggiornamento 12.60, l’ultimo di questa stagione, Epic Games sta preparando la strada l’ultimo grande evento che accompagnerà i giocatori tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Su questo ultimo evento ci sono ancora molti dubbi, ma gli sviluppatori stanno facendo le cose in grande per renderlo indimenticabile.

L’aggiornamento 12.60 ha portato con sé anche tante piccole novità a livello di gameplay: nulla di rivoluzionario, ma miglioramenti in tutte le modalità di gioco. In Fortnite Salva il Mondo è stata cambiata la cadenza di tiro delle armi, mentre nella modalità Creativa ci sono stati alcune correzione a bug già conosciuti. Anche la nuova modalità Party Reale è stata oggetto di modifiche con l’aggiunta di un rampino e del jetpack. Le novità non finiscono qui: entro la fine della Stagione 2, infatti, gli utenti potranno decidere l’identità dell’agente del Pass Battaglia, scegliendo tra sei personaggi differenti. E per tutti i giocatori c’è un regalo in arrivo: una nuova schermata di caricamento.

Quali sono le identità degli agenti di Fornite

Sei nuovi agenti tra cui scegliere. Epic Games ha voluto aggiungere ulteriore pepe alla fine del Capitolo 2 Stagione 2 di Fornite. Entro la fine della stagione, fissata per il 4 giugno 2020, gli utenti potranno scegliere l’identità di ogni agente dell’Agenzia.

Maya . Esperta in travestimenti, i giocatori potranno scegliere tra oltre 3,8 milioni di stili unici, personalizzando ogni singolo aspetto dell’Agente

. Esperta in travestimenti, i giocatori potranno scegliere tra oltre 3,8 milioni di stili unici, personalizzando ogni singolo aspetto dell’Agente Brutus . Aspetto da cattivo, ma cuore d’oro. Brutus è afflito da un conflitto interiore: unirsi agli Spettri o alle Ombre?

. Aspetto da cattivo, ma cuore d’oro. Brutus è afflito da un conflitto interiore: unirsi agli Spettri o alle Ombre? Nitroglicerina . Il nome spiega tutto: esperta di esplosivi, è pronta a far saltare tutto in aria per raggiungere i propri obiettivi.

. Il nome spiega tutto: esperta di esplosivi, è pronta a far saltare tutto in aria per raggiungere i propri obiettivi. Miaoscolo . Faccia da gatto, muscoli da uomo. Il futuro è dalla sua parte, sia ce scelga gli Spettri sia che scelga le Ombre.

. Faccia da gatto, muscoli da uomo. Il futuro è dalla sua parte, sia ce scelga gli Spettri sia che scelga le Ombre. Skye . Alla ricerca di nuove avventure, e pronta a unirsi con tutte e due le fazioni. Ma con un’unica clausola da rispettare: che ci sia anche la sua amica Ollie.

. Alla ricerca di nuove avventure, e pronta a unirsi con tutte e due le fazioni. Ma con un’unica clausola da rispettare: che ci sia anche la sua amica Ollie. Mida. Oltre a essere ricco, Mida è anche una spia fenomenale. Non importa la fazione a cui si unirà, lui avrà sempre qualcosa da guadagnarci.

Come ricevere la schermata di caricamento in regalo

Epic Games ha pensato anche a un regalo per tutti i giocatori per ringraziarli di aver partecipato al Capitolo 2 della Stagione 2: una nuova schermata di caricamento. Per riceverla basta aver effettuato l’accesso al gioco entro le ore 16:00 del 20 maggio.