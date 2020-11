Fortnite Nexus War, cosa aspettarsi dall'evento e quando arriva

L’attesa per l’evento Fortnite “Nexus War” potrebbe essere finalmente finita: Epic Games ha infatti finalmente confermato alcuni importanti dettagli tramite una comunicazione lanciata via Twitter. E, stando a quanto rivelato dalla casa produttrice e da alcuni leak in rete, ci sarebbe da aspettarsi qualcosa di davvero grande.

Subito dopo il tweet, lanciato solo poche ore fa dalla Epic e piuttosto scarno di contenuti se non relativo alla data e all’orario dell’evento, i giocatori sono tornati immediatamente a sfidarsi sull’isola per non farsi cogliere impreparati dall’imminente scontro che vedrà protagonista Galactus, il super cattivo di casa Marvel. Infatti, già da diverse settimane questo personaggio si aggira nei cieli di Fortnite, mostrandosi sempre più vicino all’isola giorno dopo giorno. In molti contano i giorni all’atterraggio, iniziando già a prepararsi alle grandi battaglie che li vedranno impegnati contro il nemico.

Fortnite Nexus War, la data dell’evento

Stando a quanto riportato nel tweet di Epic Games, Nexus War avrà luogo martedì 1 dicembre alle 4 del pomeriggio, ora locale, ovvero le ore 22 in Italia. Ovviamente, il tutto si terrà sulla piattaforma Fortnite, dove i giocatori si stanno già muovendo per completare tutte le sfide necessarie a sbloccare gli oggetti necessari per accedere alle future battaglie prima che sia troppo tardi.

Fortnite Nexus War, cosa aspettarsi dall’evento

L’arrivo di Galactus, il divoratore di mondi dell’universo Marvel, ha creato non poco scompiglio tra i giocatori di Fortnite. Alcuni rumor sorti in rete avrebbero addirittura previsto l’eliminazione totale dell’ultima isola che, secondo alcuni, potrebbe essere sostituita da una nuova versione dedicata alla Stagione 5.

Sebbene non sia ovviamente arrivata alcuna conferma da parte di Epic Games su cosa accadrà completamente il prossimo 1 dicembre, la casa produttrice americana con sede a Cary ha lasciato intendere ai giocatori che sarà necessario il loro intervento per liberarsi di Galactus e del suo operato. Più informazioni su questo particolare compito potrebbero arrivare nei prossimi giorni, verosimilmente attraverso ulteriori teaser distribuiti attraverso i canali social della Epic.

In attesa di altre importanti informazioni e gustose anticipazioni, non resta dunque che segnare in calendario la fatidica data dello scontro con Galactus. Nel frattempo, meglio continuare ad allenarsi per non mancare quella che, secondo molti appassionati di Fortnite, sarà senza alcun dubbio la sfida dell’anno.