Fortnite, ora è possibile vedere anche i film: si inizia con Inception

Si chiama “Notte Cinema” ed è la nuova serie di eventi organizzati da Epic Games per rendere sempre più speciale Fortnite. Come si può intuire dal nome, i giocatori potranno seguire all’interno della modalità di gioco Party Reale la proiezione di un film. Si inizia con Inception, il capolavoro di Cristopher Nolan, e nelle prossime settimane e mesi si proseguirà con altri titoli.

Non è la prima volta che un film del regista inglese viene mostrato su Fortnite: nelle settimane precedenti era stato trasmesso in esclusiva mondiale il trailer di Tenet, il nuovo film di Nolan disponibile nelle sale dal 31 luglio. La partnership tra il regista e Fortnite, quindi, sembra proseguire ed è un segnale di quanto il videogame sia diventato importante nella cultura pop. Gli utenti italiani avranno due opportunità per guardare Inception su Fortnite, entrambe venerdì 25 luglio. La prima alle ore 11:00, la seconda alle ore 23:00. La visione è gratuita, ma è vietato registrare o trasmettere la pellicola, quindi niente stream su Twitch.

Quali film verranno trasmessi su Fortnite

In totale le pellicole in onda nel Party Reale di Fortnite saranno tre:

Inception

Batman Begins

The Prestige.

Tutti i tre titoli sono di Cristopher Nolan, ma in Italia sarà possibile vedere solamente Inception. Il film, infatti, varia in base alla nazione.

Come vedere Inception su Fortnite

La proiezione di Inception avverrà sul Grande Schermo del Party Reale di Fornite. Per chi non lo sapesse, Party Reale è una modalità lanciata da poco e pensata proprio per questo genere di eventi: concerti in diretta, proiezioni di film e chissà in futuro cosa ci riserverà Epic Games.

La visione del film è gratuita, basta essere presenti davanti alla schermo all’orario di inizio. La software house ha già assicurato che per le prossime volte sta testando nuove modalità organizzative per dare la possibilità a tutti di partecipare all’evento.

Il film dovrebbe essere trasmesso in lingua originale, ma c’è la possibilità di attivare i sottotitoli in italiano.

Quando vedere Inception su Fortnite

Doppio appuntamento con Inception sul Party Reale di Fornite. Il primo è per venerdì 26 giugno 2020 alle ore 11:00 del mattino, mentre la replica andrà in onda sempre venerdì, ma alle ore 23:00.