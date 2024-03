The Penguin, il primo trailer dello spin-off di The Batman

La serie The Penguin, ambientata una settimana dopo il film The Batman del 2022, è tutta dedicata all’ascesa di Pinguino a Gotham City

Fonte foto: Warner Bros.

Esce entro la fine del 2024 The Penguin, la serie tv dedicata alle origini di Pinguino, lo storico antagonista di Batman. Firmata da Warner Bros e HBO, che ne hanno recentemente diffuso l’intrigante teaser trailer ufficiale, la serie spin-off è ambientata una settimana dopo gli eventi di The Batman, il film del 2022 con Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves, ma prima delle vicende che saranno raccontate in The Batman: Parte 2, che uscirà al cinema nel 2026.

Cosa sappiamo della serie tv su Pinguino

Creata dalla showrunner Lauren LeFranc, la miniserie The Penguin si basa sui personaggi dei fumetti DC Comics ideati da Bill Finger e Bob Kane. Nei panni del protagonista c’è Colin Farrell, che ha interpretato Oswald “Oz” Cobblepot, alias Pinguino, già nel film The Batman.

Il trailer della serie tv recentemente diffuso mostra appunto Farrell nei panni di Oz Cobb che, in un breve monologo, fa cenno al suo passato e rivela l’intenzione di diventare il boss del crimine. L’intera miniserie ruoterà proprio attorno al racconto dell’ascesa di Pinguino a Gotham City. Dopo la morte di Carmine Falcone, Pinguino aspira a colmare il vuoto di potere che ha lasciato e a fondare il suo impero personale. Un’impresa non facile e, soprattutto, che richiederà spargimenti di sangue.

Diretto da Craig Zobel e Helen Shaver, lo spin-off sarà composto da otto episodi. Matt Reeves, regista di The Batman, sarà produttore esecutivo insieme a Dylan Clark.

Cast: chi recita nella serie tv The Penguin

Il teaser trailer di The Penguin mostra alcuni personaggi che avranno un ruolo importante nella storia: oltre al già citato Farrell, ci sono Clancy Brown nel ruolo del boss Salvatore, nemico dei Falcone e di Batman; e Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone. Figlia dell’ex capo di Pinguino, Carmine Falcone, Sofia eredita il ruolo del padre e dovrà combattere contro Pinguino per mantenere il controllo dell’impero criminale di famiglia.

Il cast di The Penguin include anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly (che interpreta Johnny, il braccio destro di Falcone), Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell e Michael Zegen. Non è chiaro se nella serie tv ci sarà spazio anche per un cameo di Robert Pattinson, che nel film del 2022 è Bruce Wayne, alias Batman.

Quando esce la serie The Penguin in Italia

La serie The Penguin sarà disponibile negli Stati Uniti nell’autunno del 2024 (la data esatta non è ancora stata annunciata) in streaming su Max, piattaforma alla quale il pubblico italiano non può però accedere.

Dove sarà possibile vedere la serie tv in Italia, dunque? Al momento non ci sono ancora conferme in merito, ma è probabile, come accade anche per altre serie tv HBO, che le licenze vengano acquisite da Sky.