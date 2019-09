Fortnite, un bug rende immortali: cosa succede

19 Settembre 2019 - La decima stagione di Fortnite a quanto sembra è ricca di sorprese. Nelle settimane precedenti c’è stato un grande dibattito sulla potenza dei mech Brute, che secondo i giocatori falsavano la filosofia del gioco a causa della loro potenza devastante. Epic Games, la software house che ha sviluppato Fortnite, è stata costretta a depotenziarli e a dar ragione ai giocatori.

Ora arriva una nuova notizia che potrebbe sconvolgere il mondo di Fortnite. A quanto sembra, un noto streamer (i giocatori che trasmettono in diretta su Twitch e piattaforme simili le proprie partite) ha scoperto un bug che permetterebbe di essere immortali. La “colpa” sarebbe di alcune skin disponibili per tutti i giocatori, che garantirebbero l’immunità contro i danni provocati da una serie di armi, comprese quelle che normalmente comportano effetti devastanti.

Fortnite: la scoperta del bug

La scoperta è stata fatta dal giocatore di Fortnite DramaLlamaNite e rivelata a tutti gli appassionati del videogame online attraverso un video pubblicato su Reddit (piattaforma social molto utilizzata negli Stati Uniti). Lo streamer mostra nel video come una skin di base sottoposta all’attacco della possente arma Junk Rift non viene nemmeno scalfita. Ricordiamo che il Junk Rift è un’arma molto potente che può essere lanciata come una normale granata ma è in grado di aprire in cielo una “fenditura” capace di riversare oggetti e rifiuti sulle teste dei nemici con effetti mortali, nonché causare ingenti danni alle strutture.

Sempre nel video pubblicato su Reddit, il giocatore descrive come, d’altro canto, una semplice arma da fuoco può causare danni al giocatore che indossa la stessa skin. Il fatto molto particolare fa presupporre che vi sia una diversa reazione a seconda dell’arma utilizzata e che la skin di default non sia poi così immune a tutti gli armamenti disponibili.

Fortnite: il bug dell’immortalità

Ora non è chiaro se il bug sia stato sporadico o possa ripresentarsi da un momento all’altro, attualmente Epic Games non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Certo è che molti giocatori potrebbero usufruire di questo particolare escamotage e acquisire una serie di vantaggi durante le loro sessioni di gioco. Se al contrario il bug è estremamente diffuso, gli sviluppatori dovrebbero essere già corsi ai ripari. Per saperne di più non ci resta che attendere la reazione della casa di produzione statunitense.