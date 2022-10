Fossil Gen 6: stesso smartwatch, nuovo sistema operativo

Fossil ha annunciato il suo primo smartwatch con sistema operativo Wear OS 3. Si tratta del Fossil Gen 6 Wellness Edition, un dispositivo che va ad introdurre anche una nuova app per il monitoraggio della salute e del fitness, ma che per il resto è identico al modello presentato un anno fa. Ecco tutti i dettagli, compreso il prezzo, del device.

Fossil Gen 6 Wellness Edition: com’è

Il nuovo Fossil, nonostante arrivi con un nome differente, presenta quasi le stesse caratteristiche degli altri smartwatch della Gen 6 annunciati in passato.

Fossil Gen 6 Wellness Edition presenta un display OLED da 1,28 pollici always on e a tre opzioni di colore: nero, argento o oro rosa. Alimentato dal chip Snapdragon Wear 4100 Plus con 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione (come il modello standard), il Fossil Gen 6 Wellness Edition arriva con a bordo la nuova generazione del sistema operativo progettato da Google, vale a dire Wear OS 3.

Cioè l’ultima generazione del sistema operativo Google per i dispositivi wearable, fino ad oggi disponibile su Goolgle Pixel Watch, le gamme Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch 5 e il Montblanc Summit 3. Il Fossil Gen 6 dell’anno scorso, invece, ha ancora Wear OS 2.

L’altra grande novità rispetto ai precedenti modelli Gen 6 di Fossis è la nuova app Wellness, che migliora le capacità dello smartphone di monitorare la salute e il fitness.

Tra le funzioni di cui è dotato Fossil Gen 6 Wellness Edition vi sono, infatti: la rilevazione dei valori della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la stima del livello di salute del sistema cardio-polmonare il calcolo del VO2 Max, il riconoscimento automatico degli esercizi, il controllo delle zone di frequenza cardiaca, un migliore monitoraggio del sonno.

Per quanto riguarda le connessioni, infine, Fossil Gen 6 Wellness Edition come il suo predecessore è dotato di Bluetooth 5.0 LE, WiFi, NFC e GPS. Se connesso ad uno smartphone, l’ultimo orologio intelligente di Fossil può fare e ricevere telefonate (non ha una eSIM integrata).

Fossil Gen 6 Wellness Edition: prezzo e disponibilità

Lo smartwatch arriverà sul mercato italiano il 17 ottobre al prezzo di 299 euro. Inoltre, i cinturini in silicone dedicati al Fossil Gen 6 Wellness Edition saranno venduti a 25 euro l’uno.