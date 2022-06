Fossil presenta i nuovi smartwatch Gen 6 Hybrid

La nuova linea di smartwatch Fossil ha un design di tipo tradizionale ma un cuore altamente tecnologico. Difatti, sono "smartwatch ibridi" e la linea, appunto è la Gen 6 Hybrid. Questi eleganti dispositivi uniscono una meccanica per orologi di tipo tradizionale e funzionalità tipiche di un dispositivo indossabile digitale, a partire dallo schermo.

La gamma Fossil Gen 6 Hybrid è formata da due linee: Machine e Stella. La prima, Machine ha una cassa da 45 mm con una lunetta strutturata e il design che richiama gli ingranaggi. È disponibile in nero, argento o fumo ed è chiaramente dedicata ai polsi maschili. La linea Stella presenta una cassa più piccola da 40,5 mm, ha un design più arrotondato e ghiere che possono essere cambiate. È disponibile nelle colorazioni Rose Gold, Silver e Two-tone e si adatta maggiormente ai polsi femminili. Per entrambi i modelli sono disponibili cinturini intercambiabili (rispettivamente 24 mm e 18 mm) con opzioni di bracciale in mesh o metallizzati a tre maglie. Resta comunque possibile scegliere il cinturino classico in pelle e silicone.

Fossil Gen 6 Hybrid: caratteristiche tecniche

Le novità tecniche rispetto alla Gen 5 includono il supporto per Amazon Alexa, un nuovo microfono per accedere all’assistente e un nuovissimo sensore SpO2 per il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue.

Fossil sottolinea che i due smartwatch della serie Gen 6 Hybrid avranno un’autonomia di due settimane e che è stato migliorato il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Queste funzionalità si aggiungono al monitoraggio della salute e della forma fisica, alle notifiche intelligenti e ai quadranti personalizzabili.

Rinnovata anche l’app Fossil Smartwatches (per Android e iOS) che consente agli utenti di avere a colpo d’occhio una carrellata giornaliera di statistiche chiave.

Fossil Gen 6 Hybrid: disponibilità e prezzo

I nuovi smartwatch della linea Fossil Gen 6 Hybrid saranno in vendita negli Stati Uniti dal 27 giugno. In Italia, secondo le informazioni presenti sul sito ufficiale, allo scoccare del 28 giugno saranno rese note sia la scheda tecnica ufficiale sia i prezzi.

Negli Stati Uniti i due orologi costano 229 dollari con cinturino in pelle o silicone e 249 dollari con il bracciale in metallo.