Le più belle frasi del buongiorno su Facebook, WhatsApp e Instagram

Il buon giorno si vede dal mattino e può essere una simpatica abitudine condividere la propria carica con gli amici su Facebook, WhatsApp e Instagram con una bella frase. Magari possiamo accompagnare questa frase con un’immagine evocativa trovata su Internet o con una foto scattata direttamente dal proprio smartphone per rendere l’augurio ancora più personalizzato.

Come scegliere la frase di buongiorno da condividere

Sei una persona creativa? Bene, fai volare la fantasia e inizia a scrivere. Se non sai cosa scrivere puoi invece scegliere tra citazioni e frasi ad effetto: in questo articolo trovi alcuni esempi. Il consiglio è quello di utilizzare frasi e immagini del buongiorno che hanno un significato per te per la persona che legge. Fa piacere a tutti sapere che dall’altra parte dello schermo c’è una persona che ci conosce e che sta cercando di instaurare una comunicazione personale e unica. Usa anche un po’ di ironia per strappare un sorriso a chi legge.

Le frasi del buongiorno più belle

Un giorno senza sorriso è un giorno perso.

(Charlie Chaplin)

Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati.

(Paulo Coelho)

Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori.

(Cesare Pavese)

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani.

(Fedor Dostoevskij)

Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste.

Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del pubblico dorme ancora.

(John Lennon)

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.

(Antonio Gramsci)

Una bella donna è mille volte più attraente quando esce dalle braccia di Morfeo che dopo un’accurata toilette.

(Giacomo Casanova)

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore.

(Voltaire)

Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia, leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita e, se possibile, dire delle parole sensibili.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Soli io e te seduti qui col primo caffè buongiorno a te

(Irene Grandi)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

(Pablo Neruda)

Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto

(Toto Cotugno)

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle.

(Paulo Coelho)

Ma se ti svegli e hai ancora paura ridammi la mano cosa importa se sono caduto se sono lontano.

(Fabrizio De Andrè)

Da a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

(Mark Twain)

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi.

(Paul Valery)

Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il mondo è di chi si alza felice.

(Monica Vitti)

Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero.

(Buddha)

Buongiorno, principessa! Stanotte t’ho sognata tutta la notte, andavamo al cinema, e avevi quel tailleur rosa che ti piace tanto, non penso che a te principessa, penso sempre a te!

(Roberto Benigni)

Ogni giorno, dona a chi ami ali per volare,

radici per tornare

e motivi per rimanere

(Dalai Lama)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.

(Edgar Allan Poe)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza.

(Arthur Schopenhauer)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare.

(Marco Aurelio)

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera.

(Peanuts)

Con il giorno arrivano una nuova forza e nuovi pensieri.

(Eleanor Roosevelt)

Come condividere le frasi del buongiorno su Facebook, Instagram e WhatsApp

Puoi condividere le frasi del buongiorno su Facebook pubblicando un semplice post e facendo copia e incolla. Per rendere il post più bello e più visibile dagli amici, puoi aggiungere uno sfondo tra quelli proposti dal social. In alternativa, la frase può accompagnare una foto tua o scaricata da Internet. Controlla sempre quale pubblico può visualizzare il tuo post.

Su Instagram la frase del buongiorno può essere usata per contestualizzare un’immagine che stai pubblicando. Ricordati di aggiungere gli hashtag per avere più visibilità. In alternativa puoi pubblicare la frase del buongiorno in una storia Instagram: può accompagnare una foto, un video, oppure può essere un semplice testo su sfondo colorato.

Puoi anche mandare la frase del buongiorno a singoli contatti WhatsApp o ai gruppi in modo da rivolgerti direttamente a chi vuoi tu. L’app di messaggistica ha introdotto anche i messaggi effimeri (leggi qui come si utilizzano) con i quali puoi rendere il messaggio visibile solo per poco tempo.