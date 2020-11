Friends: finalmente abbiamo la data della reunion

La reunion di Friends si farà. Dopo mesi di attese e rinvii a causa dell’emergenza Covid-19, pochi giorni fa è stata diffusa una buona notizia per tutti gli appassionati della serie tv cult. Friends è uno dei prodotti più famosi degli ultimi venti anni.

Andò per la prima volta in onda il 22 settembre 1994 e da quel momento ha accompagnato milioni di persone in tutto il mondo per ben dieci stagioni. Ha influenzato anche altri show simili, da The Big Bang Theory a New Girl, fino a Scrubs. Infatti, lo show è caratterizzato da scene esilaranti e un umorismo e mai banale, capace di fare scuola. Inoltre, gli attori che formavano il cast sono diventati quasi di famiglia per gli spettatori, che ora finalmente potranno rivederli in uno speciale di circa due ore. Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) e Matthew Perry (Chanlder) sono pronti a tornare dietro la cinepresa per l’ attesissima reunion. E ora abbiamo anche la data ufficiale di inizio delle riprese.

Reunion Friends nel 2021: la notizia sembra ufficiale

Iniziamo col dire che la notizia legata alla reunion del cast di Friends è stata data a febbraio, ma a causa di disguidi, proroghe e rinvii, causati anche dall’emergenza sanitaria, non ha ancora visto la luce.

Sembrava proprio accantonata l’idea di vederla a breve ma invece la notizia alla fine è arrivata pochi giorni fa.

L’attore Matthew Perry, che in Friends interpreta Chandler, ha pubblicato la novità su Twitter: “La reunion è stata riprogrammata per gli inizi di marzo. Sembra che ci attenda un anno impegnativo. Come piace a me”.

Queste poche parole hanno mandato in visibilio i fan, che finalmente hanno una data certa relativa alle riprese.

Reunion Friends: in cosa consisterà

Sarà una puntata speciale di circa due ore che vedrà riunito tutto il cast, i creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman e il produttore esecutivo Kevin S. Bright. Non sarà una puntata vera e propria della sitcom quindi, ma più una sorta di chiacchierata tra amici e vecchi colleghi, dove si ricorderanno le scene più rappresentative, ma anche i dietro le quinte e gli aneddoti legati a quegli anni.

La location sarà il Teatro 24 di Warner Bros, ovvero lo storico set della serie tv. Inizialmente le riprese erano state fissate per marzo 2020, ma a causa del Coronavirus furono rimandate. In seguito, si ipotizzò agosto ma anche in quel caso, l’incontro non fu ritenuto sicuro. E ora, non c’è due senza tre ma speriamo che la terza data sia quella definitiva.

Quindi le riprese dovrebbero svolgersi a marzo 2021, ma ancora non si sa la data di debutto online e soprattutto su quale piattaforma online sarà possibile guardarla in Italia.

Non resta quindi che avere pazienza e attendere ulteriori notizie ufficiali. Nel frattempo, però è possibile guardare tante serie simili a Friends sulle diverse piattaforme di streaming oppure riguardare le puntate della serie tv su Netflix.