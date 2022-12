Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL, su Amazon il prezzo è XXS

La friggitrice ad aria è ormai entrata di diritto tra gli elettrodomestici essenziali delle cucine degli italiani: oltre a permettere di friggere con pochissimo olio, consente anche di riscaldare, scongelare e cuocere i cibi al pari di un forno ventilato tradizionale. Ma è molto più efficiente in rapporto alla potenza assorbita.

In più, ormai si trovano anche modelli di ottima marca a prezzi vantaggiosi, come la Ariete Airy Fryer XXL in offerta al momento su Amazon. Una marca che non ha bisogno di presentazion, Ariete, e un aggettivo che non ha bisogno di spiegazioni, XXL.

Ariete Airy Fryer XXL – Friggitrice ad aria – 1800W

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL: com’è fatta

La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL misura 39 cm di lunghezza, 37,5 cm di altezza e ha una profondità di 22,5 cm. Sulla parte superiore è posto il display LED da cui controllare la temperatura e impostare i vari programmi di frittura o cottura.

Questo elettrodomestico ha una potenza di 1.800W e raggiunge una temperatura massima di 200 gradi centigradi, sufficienti per cuocere nel capiente cestello da 5,5 litri almeno 2,5 KG di patatine con un cucchiaio di olio.

Ha 7 tipologie di cottura pre-impostate per temperatura e tempo: patate fritte surgelate, carne, crostacei, dolci, pollo, carne rossa e pesce. Ma si può impostare anche una cottura personalizzata, ad esempio per friggere ad aria le patatine fresche che richiedono una temperatura meno elevata.

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL: l’offerta Amazon

La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL ha un prezzo di listino molto conveniente, vista l’ottima marca e le dimensioni: 120 euro. Questo elettrodomestico però è attualmente in sconto su Amazon a 99,99 euro (-17%, -20,01 euro), cosa che lo rende un ottimo regalo di Natale per gli amanti della cucina.

