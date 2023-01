Friggitrice ad aria, offerta eccezionale: oggi costa pochissimo

Questa settimana si apre con una serie di offerte davvero eccezionali su una grande varietà di prodotti e dispositivi. Ce ne è una, però, che cattura subito l’attenzione e lo fa per un motivo ben preciso: lo sconto. Stiamo parlando della friggitrice ad aria Cecotec Full InoxBlack 5500 Pro, modello top di gamma che permette di cucinare rapidamente una grande varietà di piatti per tutta la famiglia. Oggi è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto di ben il 55% e la si paga meno della metà. Il risparmio è considerevole e supera i 100€. Ma non finisce qui, perché Amazon offre anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Insomma, una super friggitrice a un prezzo alla portata di tutti.

Le caratteristiche della friggitrice ad aria Cecotec Full InoxBlack 5500 Pro sono davvero molto interessanti. Grande potenza a fronte di un basso consumo energetico, dimensioni abbastanza capienti per cucinare pietanze per 4-5 persone, console di comando di facile lettura e utilizzo per scegliere il programma e la temperatura più idonei per la cottura e infine alcune tecnologie sviluppate ad hoc per chi vuole sbizzarrirsi con cotture particolari. Inoltre, nella confezione sono presenti anche degli accessori in silicone molto utili per preparare i propri manicaretti.

Friggitrice ad aica Cecotec Full InoxBlack 5500 Pro: la scheda tecnica

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina più ambito di tutto il 2022 e il trend sta continuando anche in questo nuovo anno. Sono oramai tantissime le famiglie italiane che hanno posizionato sulla propria cucina questo particolare elettrodomestico che permette di cucinare tantissimi cibi differenti in pochissimi minuti e soprattutto utilizzando pochissimo olio. Basta un semplice cucchiaio per cucinare delle patatine croccantissime, gustosissime e più sane rispetto a quelle cucinate con la friggitrice ad aria.

Questa Cecotec Full InoxBlack 5500 Pro è un modello davvero top di gamma: ottimi componenti e tecnologie avanzate che permettono di cucinare tutto in pochissimo tempo. Le dimensioni sono molto interessanti, perfette per cucinare pietanze per 4-5 persone in una volta sola. Ha una potenza massima di 1700W, ma non consuma moltissima energia. Tramite la console centrale è possibile impostare la temperatura (da un mino di 80 gradi a un massimo di 200), la modalità di cottura (in totale sono otto) e il timer (fino a un massimo di sessanta minuti).

Grazie alle diverse modalità di cottura ti puoi sbizzarrire cucinando dolci, pollo arrosto, patatine, pizza, pesce e anche le verdure grigliate. Altrettanto semplice è la modalità di pulizia: il cestello è rimovibile e lo puoi lavare come se fosse un normale recipiente.

Cecotec Full InoxBlack 5500 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo per la friggitrice ad aria Cecotec. Oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 89,90€, con uno sconto non indifferente del 55% (la si paga meno della metà). C’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero: 5 rate da 17,98€. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è di 110€. Inoltre, nella confezione sono presenti anche degli accessori in silicone molto utili: un pennello, una paletta, un tappetino e uno stampo. Il dispositivo è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi brevissimi. Si ha tutto il tempo per provarla fino in fondo: hai a disposizione 30 giorni per il reso gratuito.

