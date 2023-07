Friggitrice ad aria Cecotec, oggi costa la metà: da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Prime Day, lanciato da Amazon per i suoi abbonati Prime, è oramai agli sgoccioli: avete solamente pochissime ore per approfittarne. Se siete alla ricerca dell’affare della vita o di un elettrodomestico per la vostra abitazione, questa è la promo che fa per voi. Stiamo parlando dell’offerta che troviamo per la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500.

Parliamo di un piccolo elettrodomestico che, oltre al design molto accattivante, moderno ed elegante grazie alla combinazione di colori Silver & Black, ha tante caratteristiche tecniche molto utili e interessanti. Le dimensioni sono perfette per cucinare cibo per 4-5 persone e grazie alle otto modalità disponibili puoi cuocere veramente di tutto: dai fritti fino alla carne e ai dolci. L’unico limite è la tua fantasia.

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500: caratteristiche

Vediamo ora quali sono le caratteristiche tecniche della friggitrice ad aria calda Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500. L’elettrodomestico consente di seguire agevolmente una dieta grazie al fatto che permette cucinare con un solo cucchiaio di olio. Ci troviamo una vaschetta con una superficie di cottura di 5,5 L per preparare grandi quantità di cibo. La potenza da 1700 W consente una cottura rapida, e, al contempo, con consumi ridotti. Altra caratteristica molto interessante la tecnologia PerfectCook per aria calda: fa circolare l’aria calda all’interno del cestello per una cottura più rapida.

A quanti sono attenti al design, farà piacere sapere che parliamo di una friggitrice dal design elegante con rifiniture in acciaio inossidabile, il quale consente anche una maggiore resistenza e durata. Bello da vedere, ma soprattutto utile, il pannello di controllo touch multifunzione. Possibilità di selezionare 8 modalità predefinite che stabiliscono tempi e temperatura necessari per cucinare differenti tipi di alimenti. Il termostato consente di regolare la temperatura in un intervallo tra 80ºC a 200 ºC. Per quanto concerne il timer, si va da zero a 60 minuti.

Infine, la friggitrice ad aria calda Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 offre una protezione dal surriscaldamento grazie a una spia di funzionamento.

Friggitrice ad aria calda Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500: prezzo e offerte Prime Day

Questo utile e bello da vedere piccolo elettrodomestico viene offerto a un prezzo praticamente dimezzato, con il 49% di sconto! Quindi lo andrete a pagare 40,90€. Un prezzo praticamente imbattibile, per tutto quanto detto in precedenza. Con 40 euro avrete in cucina uno strumento utile per la salute e bello da vedere. Ma bisogna affrettarsi: il Prime Day sta quasi per finire. E se ancora non sei iscritto a Prime lo puoi fare in questo momento: i primi trenta giorni sono gratuiti e puoi rescindere in ogni momento, basta cliccare qui. La disponibilità della friggitrice è immediata, ma per la consegna bisogna aspettare qualche giorno visto l’alto numero di ordini effettuati in questi giorni.

