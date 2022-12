La friggitrice ad aria low cost a un prezzo mai visto: offerta imperdibile

Le friggitrici ad aria hanno rapidamente preso spazio nelle cucine di migliaia e migliaia di italiani. Facili da utilizzare, permettono di cucinare delle ottime pietanze per tutta la famiglia nell’arco di una manciata di minuti. Un "sous-chef" perfetto, pronto a esaudire ogni vostra richiesta tra i fornelli.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La friggitrice ad aria Nouno da 4,5 litri, ad esempio, permette di preparare buonissime fritture, sane e leggere con un utilizzo limitatissimo di olio. Non solo: l’esclusivo sistema di circolazione dell’aria calda a 360° consente di cuocere velocemente qualunque ingrediente e preparare così i piatti più disparati: dalle fritture alle carni alla griglia, passando anche per i dolci. Il tutto a un prezzo incredibile: il doppio sconto con coupon di oggi fa scendere il costo al minimo storico.

Friggitrice ad aria Nouno da 4,5 litri

Friggitrice ad aria Nouno da 4,5 litri: caratteristiche e funzionalità

Compatta, essenziale ma al tempo stesso estremamente versatile. La friggitrice ad aria Nouno da 4,5 litri è caratterizzato dall’esclusiva tecnologia di cottura con circolazione d’aria a 360° che permette di cuocere pietanze di ogni tipo – primi, secondi e dolci – in appena una manciata di minuti. Nonostante le dimensioni contenute, la friggitrice senza olio Nouno da 4,5 litri è incredibilmente capiente. Il cestello antiaderente consente di preparare piatti per 4-6 persone alla volta.

Grazie all’intuitivo pannello di controllo touch, sarà poi possibile preparare pranzi, cene o sfiziosi spuntini in maniera semplice e veloce. Basta scegliere il programma di cottura preferito tra i sette disponibili oppure impostare temperatura e durata e il gioco è fatto. Non dovrete far altro che attendere e controllare, di tanto in tanto, se gli ingredienti sono o meno pronti.

Una volta terminata la cottura, non dovrete far altro che estrarre il cestello e lavarlo, anche in lavastoviglie. Il rivestimento antiaderente evita che si formino grumi di ogni genere all’interno del cestello e può essere lavato anche all’interno della lavastoviglie senza paura che si rovini.

Friggitrice ad aria low cost: doppio sconto con coupon e prezzo finale

La friggitrice ad aria Nouno da 4,5 litri non è mai stata conveniente così come oggi. Merito di un doppio sconto con coupon che fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi di sempre su Amazon. Allo sconto automatico del 34% si aggiunge un coupon del valore di 20 euro che fa scendere il prezzo a poco più di 70 euro.