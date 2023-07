Garmin Epix, lo smartwatch top a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Garmin / YouTube

In questo Prime Day 2023 non potevano di certo mancare gli smartwatch Garmin. Il produttore statunitense è riuscito oramai a crearsi la propria nicchia di riferimento e in molto aspettano eventi del genere per approfittare di qualche super promo. Promo che troviamo oggi per il Garmin Epix, uno smartwatch veramente unico con funzionalità pensate per tutti coloro che amano la vita dinamica e sono sempre alla ricerca di nuove avventure. E infatti troviamo più di 30 app per lo sport, una batteria a lunghissima durata con la quale poter coprire ben due settimane e funzionalità uniche, come un report mattutino con una panoramica completa sul sonno e sugli allenamenti della settimana, oppure i suggerimenti per ridurre al minimo gli effetti del jet lag.

Uno smartwatch veramente top e che ha un prezzo di listino abbastanza elevato. Per il Prime Day 2023 di Amazon, però, lo troviamo a un prezzo super grazie allo sconto del 29% che fa risparmiare ben 250€. Si tratta di un super minimo storico e anche del miglior prezzo web che possiate trovare per un orologio di questo tipo. E per finire c’è anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e che attivi nella pagina prodotto. Affrettatevi, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin Epix: caratteristiche e funzionalità

Un orologio che non teme paragoni e che in breve tempo diventa il tuo miglior amico. Il Garmin Epix è uno smartwatch super completo con tutte le funzionalità e caratteristiche che si richiedono solitamente a un dispositivo di questo genere. A partire da una batteria che dura fino a 16 giorni con un utilizzo normale e a design classico e moderno allo stesso tempo, con i pulsanti sulla scocca che ti aiutano a gestire al meglio ogni funzionalità.

Lo schermo ha una grandezza di 1,3" e ha una brillantezza molto elevata, anche sotto la luce diretta del sole. Poi grazie alla funzione always on display, puoi in ogni momento vedere l’orario, la frequenza cardiaca e le tantissime informazioni sulla salute e sulla vita quotidiana offerte dall’orologio. E proprio le funzionalità sono il cavallo di battaglia di questo Garmin Epix. Se siete degli appassionati di sport, questo è l’orologio che fa per voi. A bordo trovate più di 30 profili pre-caricati su tutti gli sport più praticati a partire dal nuoto (è impermeabile), alla corsa, alla bici fino all’atletica leggera. Offre anche video animati sullo schermo per gli esercizi a corpo libero.

Il Garmin Coach, invece, sono dei piani di allenamento adattavi e gratuiti che includono la guida e i consigli di coach esperti e si adattano agli obiettivi che vuoi raggiungere. La funzione "Previsioni di gara", invece, fornisce una stima del passo ideale che devi avere in base alla distanza da percorrere. Per ogni esercizio, l’orologio fornisce anche statistiche avanzate come ad esempio il VO2 Max. Infine, ci sono tutta una serie di funzionalità dedicate agli sport estremi come la mountain bike o lo sci alpinismo.

Presente anche un ottimo chip GNSS che riesce a prendere il segnale del GPS in pochissimo tempo. Lo puoi utilizzare per consultare le mappe, i sentieri oppure le mappe delle piste da sci. A tutto questo si aggiungono anche sensori avanzati che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio attivo del sonno che ritroviamo anche nel report mattutino, una panoramica che ricevi appena sveglio e che ti fornisce dati utili per cominciare al meglio la giornata.

Concludiamo con le ultime funzionalità. Collegando lo smartwatch allo smartphone, ricevi le notifiche direttamente sull’orologio. Con l’app Garmin Pay, invece, paghi la spesa avvinando semplicemente l’orologio al POS.

Garmin Epix in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un calo di prezzo verticale e che non si era mai visto prima per questo smartwatch. Oggi, ultimo giorno del Prime Day 2023, troviamo il Garmin Epix a un prezzo di 599,90€, con uno sconto ottimo del 29%. Come già anticipato, si tratta del minimo storico per questo orologio multifunzione che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni per monitorare la tua salute, sia mentre fai attività fisica. Ma non finisce qui: puoi pagare l’orologio in 5 rate da 119,98€ al mese a tasso zero. L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in pochissimo tempo. Puoi testarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

