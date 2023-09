Futurama, Disincanto e Simpson: c'è un legame?

Fonte foto: Matt Groening/Hulu

C’è chi già parla di Groeningverse. Groening Universe, l’universo di Groening. L’espressione, che fa il verso al celebre Marvel Cinematic Universe o MCU, fa riferimento al fatto che le differenti creazioni di Matt Groening (ovvero Simpson, Futurama e Disincanto) potrebbero essere in realtà ambientate nello stesso universo e nella stessa linea temporale. Qualche indizio in questo senso – che per altri è semplice auto-citazionismo che strizza l’occhio ai fan più fedeli – è stato disseminato nelle serie animate dallo stesso Groening. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Futurama, la scena con i personaggi di Disincanto

Su Disney+ sono da poco disponibili nuovi episodi di Futurama, che stanno uscendo settimanalmente sulla piattaforma dal 24 luglio scorso. L’apprezzata serie animata con protagonisti Fry, Bender e Leela è tornata sul piccolo schermo, dopo una pausa di dieci anni, con l’undicesima stagione composta da dieci puntate inedite.

Una di queste si intitola I Know What You Did Next Xmas, So cos’hai fatto il prossimo Natale. Nell’episodio i protagonisti di Futurama viaggiano nel tempo per combattere contro Babbo Natale Robot. A un certo punto, proprio durante un trasferimento tra passato, presente e futuro, compaiono Bean, Luci ed Elfo, ovvero i protagonisti di Disincanto.

I personaggi vengono mostrati in quello che dovrebbe essere il futuro rispetto al tempo in cui è ambientato Futurama. Questo ha portato alcuni spettatori a domandarsi se le due serie animate siano effettivamente ambientate nella stessa linea temporale e nello stesso universo, anche se, come nota anche il portale BadTaste, è difficile immaginare quale evento epocale potrebbe aver cambiato così radicalmente il mondo di Fry, Bender e Leela.

Disincanto 5: trama e quando esce

Disincanto, serie animata creata da Matt Groening che ha debuttato su Netflix nel 2018, è ambientata infatti in un mondo fantasy di ispirazione medievale in cui troviamo principesse, re, regine, sirene, elfi e creature demoniache. La protagonista è appunto una principessa, Bean, che invece di seguire i suoi doveri reali preferisce ubriacarsi e mettersi nei guai insieme ai suoi amici Elfo e Luci (un piccolo demone).

Su Netflix, tra l’altro, è appena uscita (il 1° settembre) la quinta e ultima stagione di Disincanto. In questo nuovo ciclo di episodi le avventure dei protagonisti culmineranno con un’epica battaglia per Dreamland. Per salvare il reame dalla spietata regina Dagmar, Bean dovrà combattere contro sua madre e smentire la profezia secondo cui sarebbe destinata a uccidere la persona che ama.

Futurama e la citazione dei Simpson

Tornando alla suggestiva idea di un Groeningverse, alcuni fan hanno fatto notare che è già stato mandato in onda un crossover tra Futurama e I Simpson in cui Bender e Homer diventano amici e salvano il futuro del mondo. In quel caso Bender incontrava Homer viaggiando nel passato, alimentando dunque la teoria secondo cui I Simpson sarebbero ambientati nella stessa linea temporale di Futurama, ma molto tempo prima.