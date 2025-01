G20, trama e cast dell'action thriller con Viola Davis

Viola Davis diventa la presidente degli Stati Uniti nel nuovo film thriller e di azione in arrivo in streaming: le cose da sapere su trama, cast e data di uscita

Fonte foto: Prime Video/X

«Un film d’azione ad alta tensione e con molto cuore». Così i produttori Davis e Julius Tennon hanno descritto G20, il nuovo action-thriller in arrivo quest’anno su Prime Video. La piattaforma di streaming ha appena annunciato la data di uscita ufficiale di questa novità, che avrà come protagonista l’attrice Premio Oscar Viola Davis (nella foto) nei panni della Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton.

La trama: di cosa parla G20

Scritto da Caitlin Parrish ed Erica Weiss e da Logan Miller e Noah Miller, che hanno anche firmato il soggetto, il film G20 è prodotto da Andrew Lazar, Viola Davis e Julius Tennon ed è una co-produzione Amazon MGM Studios e MRC, insieme a Mad Chance Productions e JuVee Productions.

Il titolo si riferisce proprio al G20, cioè al forum internazionale che riunisce i leader dei principali Paesi industrializzati e le economie emergenti. Nella trama, infatti, la Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (interpretata da Davis) diventa l’obiettivo numero uno dopo che il vertice del G20 a cui sta partecipando viene assediato da alcuni antagonisti.

La presidente riesce a sfuggire ai suoi aggressori, ma dovrà superarli in astuzia per riuscire a proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvare anche gli altri leader mondiali.

«Con G20 ho voluto realizzare un film d’azione di impostazione classica – di cui sono sempre stata una grande appassionata – capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso, ma che parla dei grandi rischi che caratterizzano la modernità tecnologicamente avanzata in cui viviamo», ha detto la regista Patricia Riggen. «Spero di offrire al pubblico un’esperienza che lo tenga incollato allo schermo dall’inizio alla fine».

Il cast: chi recita in G20

La protagonista, come già detto, è Viola Davis. La regista Riggen in una nota stampa la descrive in questo film come «un’eroina che prende a calci gli avversari in una sfida da brivido su scala mondiale».

Nel cast del film ci sono anche Anthony Anderson nel ruolo di Derek Sutton e Marsai Martin in quello di Serena Sutton. Ramón Rodríguez interpreta l’agente Manny Ruiz, mentre Douglas Hodge è Oliver Everett.

Elizabeth Marvel ricopre il ruolo di Joanna Worth, Sabrina Impacciatore è Elena Romano, Christopher Farrar è Demetrius Sutton e Antony Starr è Rutledge.

G20 «vanta un cast fantastico e affonda le sue radici in quella spinta fondamentale che tutti noi abbiamo nello proteggere le persone e i luoghi che più ci stanno a cuore», ha dichiarato il produttore Andrew Lazar.

Viola Davis, powerhouse action star? We’re in. Don’t miss the thrilling, star-studded movie #G20 – hitting Prime Video April 10. pic.twitter.com/FxPnxMEHGZ — Prime Video Philippines (@primevideoph) January 10, 2025

Quando esce il film G20 in streaming

Il film G20 esce in streaming su Prime Video il 10 aprile 2025.