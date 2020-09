Gli accessori hi-tech sono dispositivi innovativi e spesso originali, ideali da comprare per fare un regalo, decorare un ambiente in modo alternativo, oppure sfruttare alcune funzionalità smart per la migliorare la vita quotidiana. Sul mercato esistono numerose soluzioni, con un’offerta sempre nuova e variegata grazie alle proposte delle aziende del settore, in grado di lanciare prodotti sorprendenti ogni anno. In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato i 10 migliori gadget tecnologici disponibili in commercio, con device per ogni esigenza e fascia di prezzo.

Gadget hi-tech: come scegliere quello giusto

La scelta dell’accessorio tecnologico richiede un po’ di attenzione, infatti bisogna sempre considerare la finalità del dispositivo che si va ad acquistare. In particolare è importante tenere conto l’utilità del gadget, per valorizzarne l’uso in base all’esigenza che si vuole soddisfare. Come accade spesso, soprattutto per un regalo, ciò che importa è il pensiero e non il valore dell’oggetto, perciò è fondamentale pensare allo scopo del prodotto e a come potrebbe servire al destinatario, sia che si tratti di un amico, di un parente ma anche di se stessi.

Ovviamente è necessario valutare sempre il rapporto qualità-prezzo dell’accessorio tecnologico da comprare, verificando le recensioni online degli altri utenti e la reputazione dell’azienda produttrice. Trattandosi di apparecchi hi-tech non bisogna sottovalutare aspetti come la manutenzione del device, la sicurezza e le certificazioni, ad esempio la presenza della marcatura UE e le modalità di ricarica. Inoltre il gadget deve essere facile da usare, evitando dispositivi troppo complessi da configurare e utilizzare, oppure non adatti alla persona che li riceverà.

Per quanto riguarda il prezzo esistono soluzioni per ogni necessità, dagli accessori hi-tech economici per chi desidera spendere meno di 50 euro, fino ai prodotti più esclusivi e costosi con un valore di 100/200 euro o più. Ad ogni modo è indispensabile controllare bene il funzionamento del device prima di comprarlo, specialmente in caso di accessori nuovi appena lanciati sul mercato. Se invece l’apparecchio va a integrare un altro dispositivo è necessario verificare la compatibilità, per evitare di ritrovarsi con un oggetto che non funziona come dovrebbe.

Migliori gadget tecnologici economici sotto 50 euro

Per comprare un accessorio hi-tech non bisogna necessariamente spendere troppo, infatti a meno di 50 euro si possono trovare tantissime opzioni interessanti per un regalo o un acquisto per se stessi. Ecco alcuni dei migliori gadget tecnologici economici sul mercato da cui prendere ispirazione.

Scaldatazze USB

Lo scaldatazze USB di Ofkpo è senza dubbio uno dei gadget hi-tech più utili in commercio, infatti si rivela indispensabile per scaldare la tazza del caffè o del tè al mattino in modo simpatico ed efficiente. Il dispositivo, disponibile su Amazon, è piuttosto economico e facile da usare, infatti basta collegare il cavo USB alla presa di corrente con un adattatore per aumentare la temperatura della propria bevanda in pochi minuti. Il supporto per la tazza è a forma di ciambella, il device è leggero e portatile, con sistema plug&play che permette di collegare il cavetto anche alla presa USB del notebook o del PC per usarlo a casa o in ufficio.

Ventilatore indossabile

Tra gli accessori tecnologici più stravaganti del 2020 c’è il ventilatore indossabile Itshiny, caratterizzato da due mini-ventole e un supporto per tenere il dispositivo al collo e lasciare le mani libere. Il ventilatore è dotato di luci a LED, si possono regolare 3 diverse velocità e ricaricare l’apparecchio tramite un normale cavo microUSB, con la possibilità di configurare la direzione del vento a 360 gradi. Si tratta di un gadget per rinfrescarsi durante una camminata estiva, al lavoro o a casa, inoltre la batteria da 2000 mAh garantisce fino a 6 ore di autonomia e il funzionamento è veramente silenzioso. Acquistalo subito su Amazon.

Lucchetto smart con impronte digitali

Per la sicurezza di biciclette, armadi, valigie e attrezzi è possibile comprare il lucchetto smart di Futurehom, con un meccanismo di sblocco tramite impronte digitali (scopri il prezzo su Amazon). Lo strumento è robusto e resistente, realizzato in acciaio inossidabile e zinco, con un piccolo sensore che consente di aprire il lucchetto in modo sicuro e senza doversi ricordare la combinazione. La ricarica del device avviene con un cavo USB, con autonomia fino a 6 mila ore grazie a una batteria da 180 mAh, inoltre si possono registrare fino a 40 impronte digitali ed è possibile sbloccare il meccanismo in appena 0,5 secondi.

Metronomo luminoso per dormire

Per le persone che hanno difficoltà a dormire un eccellente regalo è il metronomo luminoso Dodow, un gadget tecnologico non solo originale ma anche estremamente utile. Si tratta di un piccolo device da posizionare sul comodino vicino al letto, dopodiché quando si vuole dormire basta attivare la sequenza luminosa con luci a LED da 8 o 20 minuti, sincronizzando la respirazione con il fascio di luce, progettato appositamente per favorire il sonno (lo puoi comprare su Amazon). L’illuminazione viene proiettata sul soffitto della camera, quindi seguire la dinamica per velocizzare l’addormentamento è piuttosto semplice e comodo.

Specchietto retrovisore smart per auto

Tra i migliori gadget hi-tech per la macchina c’è lo specchietto retrovisore smart Chortau, all’interno del quale è presente un vero e proprio sistema di registrazione video. Il dispositivo si può sistemare come un normale specchietto, tuttavia vengono proposte le immagini della strada nello schermo touchscreen da 4,8 pollici, con una qualità Full HD a 1080p. Questa dashcam con sistema di videoregistrazione è dotata anche di grandangolare, con ampio campo visivo, illuminazione a LED, fotocamera impermeabile e processore avanzato, per scegliere sempre cosa vedere tra l’interno del veicolo o la strada. Compralo su Amazon.

Migliori gadget tecnologici sopra 50 euro

Aumentando il budget a disposizione è possibile acquistare ottimi accessori hi-tech, prodotti ideale per arredare la casa o l’ufficio, oppure da regalare ad amici e parenti per sorprenderli davvero. Ecco una selezione di alcuni dei migliori gadget tecnologici disponibili sul mercato sopra i 50 euro.

Cerchietto per la musica

Un gadget tecnologico davvero originale è il cerchietto per la musica Paww SilkSound, un dispositivo per le donne con sistema audio incorporato da usare al posto delle classiche cuffie wireless. Questo modello è disponibile in vari colori, tra cui nero, blu e giallo tutti con grafica particolare a ricami, con microfono integrato e autonomia fino a 8 ore. Il device si connette con smartphone e tablet tramite Bluetooth 4.1, è compatibile con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, si possono effettuare chiamate e funziona con più dispositivi allo stesso tempo. Scopri quanto costa su Amazon.

Mini stampante fotografica portatile

Un ottimo gadget tecnologico è la stampante fotografica portatile HP Sprocket, un modello compatto e leggero da portare sempre con sé per stampare in modo istantaneo le migliori foto ricordo. Questo apparecchio, in vendita su Amazon, è compatibile con device Android e iOS, viene proposto in nero, bianco perla e rosa, pesa appena 172 grammi e vanta dimensioni di soli 7,5 cm per 11,6 cm. La stampa degli scatti realizzati con lo smartphone avviene tramite connettività Bluetooth 5.0, con supporto per la carta adesiva HP Zink nel formato 5 x 7,6 cm.

Lampada VGA a levitazione

Per l’arredamento della casa o dell’ufficio un gadget hi-tech sorprendente è la lampada a levitazione di VGAzer, costituita da una base in legno e una sfera a forma di luna realizzata con la stampa 3D (è disponibile su Amazon). Per rimanere sospesa in aria la sfera sfrutta una tecnologia di levitazione magnetica, per evitare qualsiasi supporto e lasciare amici e parenti a bocca aperta, con illuminazione a LED e la possibilità di cambiare colore con un semplice tocco del tasto. Questa piccola lampada decorativa funziona con la tecnologia wireless, mentre l’alimentazione avviene con un normale cavo da collegare alla prese di corrente, ed è un regalo perfetto per tantissime occasioni speciali.

Occhiali da sole con diffusore audio

Bose ha sviluppato degli innovativi occhiali da sole con speaker audio integrati, un modello disponibile con montatura alto o rondo di colore nero (sono disponibili su Amazon). Oltre a proteggere dai raggi solari, questi occhiali hanno due diffusori incorporati per un audio di qualità e avvolgente, tuttavia non disturbano gli altri e il suono viene avvertito soltanto da chi li indossa. Il microfono integrato permette di effettuare chiamate oppure di usare l’assistente vocale del telefono, con una connettività Bluetooth, gestione tramite l’app Bose Connect e lenti da sole che bloccano fino al 99% dei raggi UVA-UVB.

Traduttore vocale portatile

Tra i migliori gadget tecnologici c’è il traduttore vocale portatile Pocketalks, un dispositivo estremamente utile quando si viaggia all’estero, per il lavoro o la partecipazione ad eventi e conferenze internazionali. Il device supporta 75 lingue diverse tra cui diversi dialetti e slang, viene proposto con una SIM integrata per il funzionamento in mobilità, con un traffico dati incluso valido per 2 anni in 130 paesi (lo trovi su Amazon). Le traduzioni sono piuttosto precise, vocali e bidirezionali, inoltre si possono scattare foto di testi e menu del ristorante per ottenere subito una traduzione nel display touchscreen da 2,8 pollici.